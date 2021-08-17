Остап МАРКЕВИЧ: «Меня не интересует работа в сборной»

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич опроверг информацию о том, что мог войти в тренерский штаб своего отца, Мирона Маркевича, если бы тот возглавил сборную Украины:

«Это откровенная дезинформация. Мне нечего комментировать такое вранье. На этом этапе меня не интересует работа в сборной, потому что я еще не готов к такой интервальной работе. Мне хочется работать больше в клубной стратегии.

Наверное, я бы себя не уважал, если бы согласился на такие вещи. Мы никогда даже не говорили об этом с отцом. Это полная неправда».