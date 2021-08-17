Остап МАРКЕВИЧ: «Меня не интересует работа в сборной»

Наставник «Мариуполя» сосредоточен на клубной работе

  • 17.08.2021 20:20
  • 1199 просмотров
  • 6 комментариев
Остап МАРКЕВИЧ: «Меня не интересует работа в сборной»
© ФК Мариуполь. Остап Маркевич

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич опроверг информацию о том, что мог войти в тренерский штаб своего отца, Мирона Маркевича, если бы тот возглавил сборную Украины:

«Это откровенная дезинформация. Мне нечего комментировать такое вранье. На этом этапе меня не интересует работа в сборной, потому что я еще не готов к такой интервальной работе. Мне хочется работать больше в клубной стратегии.

Наверное, я бы себя не уважал, если бы согласился на такие вещи. Мы никогда даже не говорили об этом с отцом. Это полная неправда».

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Источник — ТК Футбол

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Rys2575
    online
    Rys2575, 17.08.2021 21:03
    0
    Остап это только бледная тень своего отца и больше ничего пока что
    Ссылка
    Chicot
    Chicot, 17.08.2021 20:57
    0
    Lesovij7, 17.08.2021 20:23
    Та ладно, а так куча звонков и предложений, ты просто ничего кроме как унаследовал фамилию своего отца, сначала добейся чего-то, а потом и предложения поступят, сидит в арендуполе и рассуждает, да вас уже даже Черноморец обыгрывает
    Рогоморец,вот это позор
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    Chicot
    Chicot, 17.08.2021 20:56
    0
    Кто его зовёт то?Чего Остап добился в жизни?Ничего, папкин сын..
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    Леонід Леонідович
    Леонід Леонідович, 17.08.2021 20:56
    0
    Бездарный сын и маразматик, мечта сборной Украины....
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    Доброгорский Юрий, 17.08.2021 20:49
    +3
    Остап, читай уважнійше, то все за Мирона пишуть...)
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    Lesovij7
    Lesovij7, 17.08.2021 20:23 (изменен)
    +7
    Та ладно, а так куча звонков и предложений, ты просто ничего кроме как унаследовал фамилию своего отца, сначала добейся чего-то, а потом и предложения поступят, сидит в арендуполе и рассуждает, да вас уже даже Черноморец обыгрывает
    Ссылка
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