Россиянин Головин сможет сыграть против Шахтера

25-летний полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин сможет принять участие в первом поединке 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против донецкого «Шахтера».
Головин получил сильный ушиб в поединке 2-го тура Лиги 1 с «Лорьяном» (0:1).
«Будет он играть или нет, это решает главный тренер. Что касается характера повреждения, то у него был сильный ушиб. Но сейчас все в порядке, он готовится к игре», — заявил агент футболиста Олег Артемов.
Матч «Монако» — «Шахтер» состоится во вторник, 17 августа, в 22:00 по киевскому времени.
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