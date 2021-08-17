Россиянин Головин сможет сыграть против Шахтера

Полузащитник «Монако» восстановился после травмы

  • 17.08.2021 18:20
  • 1172 просмотра
  • 8 комментариев
Россиянин Головин сможет сыграть против Шахтера
© Getty Images/Global Images Ukraine

25-летний полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин сможет принять участие в первом поединке 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против донецкого «Шахтера».

Головин получил сильный ушиб в поединке 2-го тура Лиги 1 с «Лорьяном» (0:1).

«Будет он играть или нет, это решает главный тренер. Что касается характера повреждения, то у него был сильный ушиб. Но сейчас все в порядке, он готовится к игре», — заявил агент футболиста Олег Артемов.

Матч «Монако» — «Шахтер» состоится во вторник, 17 августа, в 22:00 по киевскому времени.

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(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    mAks_7777
    online
    mAks_7777, 17.08.2021 19:29
    -4
    __Funny_Cat__, 17.08.2021 19:18
    Для этого ты есть
    То что ты любитель глотать и по ночам и по утрам это уже весть сайт знает ботяра ты барышевская ,будешь плохо языком работать на сайте и отбеливать своё дно разпятилетние несенюк тебе и сегодня в рот всунет
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    __Funny_Cat__, 17.08.2021 19:18
    +5
    mAks_7777, 17.08.2021 19:07
    Разпятилетний дынамовец ты ещё отглотай у головина после матча
    Для этого ты есть
    Ссылка
    mAks_7777
    online
    mAks_7777, 17.08.2021 19:07
    -6
    Александр Шевченко, 17.08.2021 18:31
    Надеюсь сыграет и положит банку кротикам.
    Разпятилетний дынамовец ты ещё отглотай у головина после матча
    Ссылка
    Влад Тараненко
    Влад Тараненко, 17.08.2021 19:03
    -3
    Александр Шевченко, 17.08.2021 18:31
    Надеюсь сыграет и положит банку кротикам.
    Ну ты и тупой сепар, будешь радоваться голу расеянина, сограждане которого убивают наших защитников, в ворота нашей украинской команды? Ты просто биомусор
    Ссылка
    Александр Шевченко
    Александр Шевченко, 17.08.2021 18:59
    +1
    Павел СН, 17.08.2021 18:49
    а зал!ков! бали в коп!лку коеф. ти будеш заробляти,клоун
    хлопче, де ти загубив лiтеру "i"
    Ссылка
    Серж N
    online
    Серж N, 17.08.2021 18:53
    +2
    Павел СН, 17.08.2021 18:49
    а зал!ков! бали в коп!лку коеф. ти будеш заробляти,клоун
    В Лиге Европы добудут больше
    Ссылка
    Павел СН
    Павел СН, 17.08.2021 18:49
    -1
    Александр Шевченко, 17.08.2021 18:31
    Надеюсь сыграет и положит банку кротикам.
    а зал!ков! бали в коп!лку коеф. ти будеш заробляти,клоун
    Ссылка
    Александр Шевченко
    Александр Шевченко, 17.08.2021 18:31
    -4
    Надеюсь сыграет и положит банку кротикам.
    Ссылка
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