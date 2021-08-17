ФОТО. Топ-10 тренеров, которые больше всех потратили на трансферы

Единоличный лидер списка — португальский специалист Жозе Моуриньо

  • 17.08.2021 17:15
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ФОТО. Топ-10 тренеров, которые больше всех потратили на трансферы
© Getty Images/Global Images Ukraine

Авторитетный портал Transfermarkt составил список из топ-10 тренеров, которые больше всех потратили на трансферы на протяжении карьеры.

Лидирует в списке 58-летний португальский специалист Жозе Моуриньо, который ныне возглавляет римскую «Рому». На протяжении карьеры при Моуриньо было совершено 104 трансфера на общую сумму €1,76 миллиарда.

Второе место занимает 50-летний наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола. При Гвардиоле купили 67 футболистов на общую сумму €1,59 миллиарда.

Третьим стал 62-летний главный тренер «Реала» Карло Анчелотти. На протяжении карьеры Анчелотти были куплены 88 игроков на сумму €1,37 миллиарда.

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Источник — Transfermarkt

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