ФОТО. Топ-10 тренеров, которые больше всех потратили на трансферы

Авторитетный портал Transfermarkt составил список из топ-10 тренеров, которые больше всех потратили на трансферы на протяжении карьеры.

Лидирует в списке 58-летний португальский специалист Жозе Моуриньо, который ныне возглавляет римскую «Рому». На протяжении карьеры при Моуриньо было совершено 104 трансфера на общую сумму €1,76 миллиарда.

Второе место занимает 50-летний наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола. При Гвардиоле купили 67 футболистов на общую сумму €1,59 миллиарда.

Третьим стал 62-летний главный тренер «Реала» Карло Анчелотти. На протяжении карьеры Анчелотти были куплены 88 игроков на сумму €1,37 миллиарда.