ФОТО. Топ-10 тренеров, которые больше всех потратили на трансферы

Авторитетный портал Transfermarkt составил список из топ-10 тренеров, которые больше всех потратили на трансферы на протяжении карьеры.
Лидирует в списке 58-летний португальский специалист Жозе Моуриньо, который ныне возглавляет римскую «Рому». На протяжении карьеры при Моуриньо было совершено 104 трансфера на общую сумму €1,76 миллиарда.
Второе место занимает 50-летний наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола. При Гвардиоле купили 67 футболистов на общую сумму €1,59 миллиарда.
Третьим стал 62-летний главный тренер «Реала» Карло Анчелотти. На протяжении карьеры Анчелотти были куплены 88 игроков на сумму €1,37 миллиарда.
Источник — Transfermarkt
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.