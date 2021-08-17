Василий КРАВЕЦ: «Поздоровался с Месси и руку не мыл два дня»

23-летний защитник хихонского «Спортинга» рассказал, как в Испании пересекся с Лионелем Месси и Луисом Суаресом.

«Я в «Леганесе» дружил с молодыми, которые пришли из «Барселоны-B». Мы выходим с ними из раздевалки на разминку, а я иду за ними. Прохладно было, я вниз смотрю. Они кому-то руку дают - приветствуются. Я тоже вместе с ними. Руку даю, а смотрю - это Месси. А тут и Суарес рядом. Ребята здоровались, поэтому и я тоже. Я же не пройду просто рядом. Я поздоровался и Месси мне типа подмигнул. После этого два дня руку не мыл (улыбается). Я шучу», - сказал Кравец в интервью ютуб-каналу vZbirna.

Нынешним летом «Спортинг», который выступает в Сегунде, арендовал Василия Кравца у «Леганеса». Также в Испании Кравец выступал за «Луго», а прошлый сезон провел в аренде в польском «Лехе».