Parimatch стал официальным спонсором футбольного клуба Кривбасс

Сотрудничество предусматривает развитие клубной маркетинговой составляющей и фанатов

  • 17.08.2021 16:00
  • 273 просмотра
  • 0 комментариев
Parimatch стал официальным спонсором футбольного клуба Кривбасс

Новый сезон начинается с неожиданных подписаний - "Кривбасс" усилился еще одним партнером. Компания Parimatch стала официальным спонсором криворожского клуба.

"Кривбасс" стартовал в Первой лиге с новыми амбициями, вызовами и целями. Именно для того, чтобы сделать этот сезон для болельщиков более ярким и запоминающимся, клуб и компания подписали контракт о сотрудничестве. Parimatch является не только лидером беттинг-индустрии и первым онлайн букмекером Украины, но и известным организатором множества спортивных проектов - "Тренировка со звездой", "Завтрак с чемпионом" и другие. "Кривбасс" - единственный клуб Первой лиги, с которым Parimatch подписал соглашения о сотрудничестве. Соглашение рассчитано на два года.

Сотрудничество предусматривает развитие клубной маркетинговой составляющей и увеличения количества болельщиков команды. Деятельность Parimatch и "Кривбасс" будет направлена ​​на стратегию устойчивого развития, которая будет включать в себя долгосрочные цели. В новом сезоне уже запланированы совместные акции, главная цель которых - привлечение болельщиков, как на стадион, так и к экранам телевизоров. Кривой Рог - большой футбольный город со своими традициями и целой армией фанатов, и вместе мы обязательно раскроем этот потенциал.

Александр Гранде, представитель Parimatch, поделился амбициозными целями:

"Мы прекрасно понимаем потенциал футбольной аудитории в городе, и хотим чтобы уже через несколько сезонов на местном стадионе собирался аншлаг на каждый матч чемпионата. Наша с клубом задача - чтобы футбольный "Кривбасс" был неотъемлемой частью досуга Кривого Рога и команда уже в следующем сезоне боролась с лучшими команда УПЛ ".

Артем Гагарин, вице-президент ФК "Кривбасс", поддержал коллегу:

"Сегодня мы получили надежного партнера - известного мецената украинского спорта. Уверен, что синергия сотрудничества Parimatch и ФК «Кривбасс» способна вывести наш клуб в элитный дивизион ".

Владимир Баенко, генеральный директор ФК "Кривбасс", рассказал об ожиданиях от партнерства:

"Кривбасс - амбициозный клуб с большой историей. Прямо сейчас мы пишем новую историю великого клуба. Нам есть, чем гордиться, но мы всегда открыты для новых идей. Поэтому я надеюсь, что мощная команда Parimatch и ее экспертиза поможет нам стать лучше и дарить болельщикам яркий футбол и эмоции ".

Parimatch - драйвер развития, который много лет оказывает поддержку спорта на различных уровнях. В портфеле партнерских проектов бренда - Национальная сборная Украины по футболу, 8 клубов представителей УПЛ, Федерация баскетбола Украины, Украинская хоккейная лига и другие. "Кривбасс" стал первым представителем ПФЛ в этом сезоне, партнером которого стала компания.

 

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности