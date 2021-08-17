ВИДЕО. Металлист продолжает восстанавливать клубную инфраструктуру

На полях Детской академии началась укладка газона, идет реконструкция Западной трибуны

  • 17.08.2021 15:59
  • 991 просмотр
  • 2 комментария
ВИДЕО. Металлист продолжает восстанавливать клубную инфраструктуру
© ФК Металлист

Масштабная реконструкция объектов инфраструктуры харьковского «Металлиста» не останавливается ни на минуту.

На основном поле Детской академии уже укладывается искусственный газон последнего поколения от фирмы Desso Sports Systems, которая является признанным мировым лидером в области разработки и производства синтетических полей для футбола.

Начат монтаж надписи METALIST STADIUM и логотипа футбольного клуба «Металлист» на фасаде VIP-трибуны.

Не прекращаются ни на минуту и реконструкция Западной трибуны, которая сейчас приводится в идеальное состояние. В частности, уже постелены итальянские ковры и устанавливаются кресла известного испанского бренда Figueras в количестве 1000 единиц.

Продолжаются активные работы и в подтрибунных помещениях Западной трибуны.

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Источник — ФК Металлист

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 17.08.2021 16:28
    0
    Достойно уважения!
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    MaxUa
    MaxUa, 17.08.2021 16:24
    0
    "Не прекращаются ни на минуту и реконструкция Западной трибуны, которая сейчас приводится в идеальное состояние."
    Идеальное состояние это такое состояние, которое больше никогда не изменится. Потому что если нечто называемое идеальным впоследствии придется переделывать, значит оно не было изначально идеальным.
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