ВИДЕО. Металлист продолжает восстанавливать клубную инфраструктуру

Масштабная реконструкция объектов инфраструктуры харьковского «Металлиста» не останавливается ни на минуту.

На основном поле Детской академии уже укладывается искусственный газон последнего поколения от фирмы Desso Sports Systems, которая является признанным мировым лидером в области разработки и производства синтетических полей для футбола.

Начат монтаж надписи METALIST STADIUM и логотипа футбольного клуба «Металлист» на фасаде VIP-трибуны.

Не прекращаются ни на минуту и реконструкция Западной трибуны, которая сейчас приводится в идеальное состояние. В частности, уже постелены итальянские ковры и устанавливаются кресла известного испанского бренда Figueras в количестве 1000 единиц.

Продолжаются активные работы и в подтрибунных помещениях Западной трибуны.