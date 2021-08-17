ЯКСМАНИЦКИЙ: «Противостояние с Монако — тест на зрелость для Де Дзерби»

Специалист поделился ожиданиями от ближайшего матча «Шахтера» в квалификации Лиги чемпионов

  • 17.08.2021 15:47
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ЯКСМАНИЦКИЙ: «Противостояние с Монако — тест на зрелость для Де Дзерби»
© ФК Шахтер Донецк. Роберто Де Дзерби

Бывший защитник «Шахтера» Владимир Яксманицкий поделился ожиданиями от поединка «горняков» с «Монако» в рамках квалификации Лиги чемпионов.

«Пока «Монако» и «Шахтер» не сыграли первый матч, шансы на выход в групповой раунд Лиги чемпионов у соперников равны. Вне всякого сомнения, французский клуб будет посильнее бельгийского «Генка». Соответственно, и задача для «горняков» усложняется. Тем не менее, предположу, что дончане попытаются сыграть в свой футбол, но вот насколько это получится, покажет только игра. У «Шахтера» амбициозный наставник, но для него это станет тестом на зрелость, ведь на кону стоит выход в основную сетку главного клубного турнира Европы. Готовы ли горняки к группе, как раз и покажет противостояние с «Монако».

Конечно, очень хотелось бы, чтобы «Шахтер» выиграл этот матч и спокойно готовился к ответному поединку, но, думаю, игра завершится вничью — 1:1», — считает Яксманицкий.

Матч «Монако» — «Шахтер» состоится во вторник, 17 августа, в 22:00 по киевскому времени.

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Источник — zbirna.com

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