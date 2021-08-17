Сергей КРАВЧЕНКО: «Матвиенко на порядок сильнее Марлона и Витао»

Бывший полузащитник донецкого «Шахтера» Сергей Кравченко поделился мнением о «горняках» в преддверии противостояния команды Роберто Де Дзерби с «Монако» в квалификации Лиги чемпионов.

«Пока я буду сдержан в оценках. Для меня эта команда сейчас чуть-чуть лучше, чем в прошлом сезоне. Пришел новый тренер, взяли хороших футболистов, но пока сложно найти большие перемены в качестве игры. Бразильская оборона в лице Марлона и Витао меня не впечатляет. Коля Матвиенко выглядит на порядок сильнее этих легионеров. Исмаили неплохо работает на атаку, но в обороне на его фланге тоже есть проблемы. Тете одну игры выдал сумасшедшую, а в следующей его не было видно. В атаке «Шахтер» действует неплохо, а к действиям сзади и в середине поля есть вопросы. Маркос Антонио не впечатляет. По стартовым матчам трудно кого-то выделить, кто все поединки провел стабильно. Разве что Соломон, но он пропустил две игры из-за травмы. Да, когда «Шахтер» с мячом, они — красавцы, но коллективным отбором мяча и при Луческу «Шахтер» не мог похвастать. Вот говорили, что «Металлист 1925» выстроил два автобуса, но вы меня извините, харьковчане катали мяч в своей штрафной, и «Шахтер» не мог его отобрать.

Стабильности «горнякам» пока не хватает. Можно ли списать это на старт сезона? Вряд ли. Все-таки официальные матчи идут уже почти месяц, а на носу групповой раунд Лиги чемпионов, в который еще нужно пробиться…», — считает Кравченко.

Матч «Монако» — «Шахтер» состоится во вторник, 17 августа, в 22:00 по киевскому времени.