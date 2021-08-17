Сергей КРАВЧЕНКО: «Матвиенко на порядок сильнее Марлона и Витао»

Специалист поделился мнением о донецком «Шахтере»

  • 17.08.2021 14:59
  • 1071 просмотр
  • 2 комментария
Сергей КРАВЧЕНКО: «Матвиенко на порядок сильнее Марлона и Витао»
© ФК Шахтер Донецк. Николай Матвиенко

Бывший полузащитник донецкого «Шахтера» Сергей Кравченко поделился мнением о «горняках» в преддверии противостояния команды Роберто Де Дзерби с «Монако» в квалификации Лиги чемпионов.

«Пока я буду сдержан в оценках. Для меня эта команда сейчас чуть-чуть лучше, чем в прошлом сезоне. Пришел новый тренер, взяли хороших футболистов, но пока сложно найти большие перемены в качестве игры. Бразильская оборона в лице Марлона и Витао меня не впечатляет. Коля Матвиенко выглядит на порядок сильнее этих легионеров. Исмаили неплохо работает на атаку, но в обороне на его фланге тоже есть проблемы. Тете одну игры выдал сумасшедшую, а в следующей его не было видно. В атаке «Шахтер» действует неплохо, а к действиям сзади и в середине поля есть вопросы. Маркос Антонио не впечатляет. По стартовым матчам трудно кого-то выделить, кто все поединки провел стабильно. Разве что Соломон, но он пропустил две игры из-за травмы. Да, когда «Шахтер» с мячом, они — красавцы, но коллективным отбором мяча и при Луческу «Шахтер» не мог похвастать. Вот говорили, что «Металлист 1925» выстроил два автобуса, но вы меня извините, харьковчане катали мяч в своей штрафной, и «Шахтер» не мог его отобрать.  

Стабильности «горнякам» пока не хватает. Можно ли списать это на старт сезона? Вряд ли. Все-таки официальные матчи идут уже почти месяц, а на носу групповой раунд Лиги чемпионов, в который еще нужно пробиться…», — считает Кравченко.

Матч «Монако» — «Шахтер» состоится во вторник, 17 августа, в 22:00 по киевскому времени.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — zbirna.com

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Vytas Meskauskas
    Vytas Meskauskas, 17.08.2021 16:30
    0
    Витао это вообще проходной двор.
    Ссылка
    Fragma1
    Fragma1, 17.08.2021 15:18
    +2
    Адекватное мнение, а не Культ личности дзерби в исполнении неадекватных "спецов"
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности