Первая лига. Металлист и Кривбасс побеждают, Пуканыч забивает за Ужгород

Обзор матчей 4-го тура Первой лиги

  • 17.08.2021 14:42
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Первая лига. Металлист и Кривбасс побеждают, Пуканыч забивает за Ужгород
© ФК Металист. Брайан Риаскос

Лидеры турнира – «Металлист» и «Кривбасс» - добыли по четвертой победе на старте и, имея одинаковое количество забитых и пропущенных мячей, возглавляют турнирную таблицу. Следом за ними идет «Краматорск», который добыл уже третью победу. На этот раз краматорчане в родных стенах переиграли «Подолье» со счетом 2:1. К слову, в этом поединке было два удаления в концовке встречи, которые в итоге никак не отобразились на итоговом счете.

После поражений 0:1 и 0:2 в двух стартовых турах второй матч подряд не пропускает и побеждает «Полесье». На этот раз подопечные Юрия Калитвинцева оказались сильнее «Агробизнеса», победу над которым принес гол Козака. Могла команда из Житомира забить и больше, но Грицук во второй половине встречи не реализовал пенальти. Благодаря этой виктории «Полесье» с 6 очками поднялось на шестое место.

Добыл первое очко в Первой лиге «Ужгород». Помог закарпатцам добиться этого исторического результата в матче с «Волынью» знаменитый полузащитник Адриан Пуканыч, который вывел свою команду вперед на 52-й минуте. На 78-й минуте Войтиховский не реализовал пенальти, но в дополнительное время Максим исправился, чем спас ничью для лучан. «Ужгород» был близок к первой победе в сезоне, но отложил это достижение на будущее, довольствуясь ничьей. Закарпатцы по-прежнему замыкают турнирную таблицу, правда, имея в активе теперь одно очко.

Снова покуражился «Кривбасс». На этот раз криворожане на своем поле уверенно победили «Кремень» со счетом 4:1. На гол Галаты «Кривбасс» ответил точными ударами Дебелко, Зотько и Хобленко, который оформил дубль. Кстати, Хобленко с 4 голами возглавил бомбардирскую гонку Первой лиги.

Третий матч кряду зафиксирован счет 3:0 в матчах с участием «ВПК-Агро». Команда из Шевченковки во втором туре победила «Агробизнес» (3:0), но вот уже два тура кряду проиграла со счетом 0:3. После поражения от «Подолья» (0:3) на выезде теперь «ВПК-Агро» уступил на своем поле «Альянсу» (0:3). К слову, для «Альянса» это первые голы и первая победа в новом сезоне.

«Нива» на данный момент команда, в матчах которой забивается меньше всего голов в Первой лиге. В поединках с участием тернопольского коллектива пока что забито три мяча. В четвертом туре «Нива» на своей территории переиграла «Горняк-Спорт» со счетом 1:0, благодаря быстрому голу Семенины. Имея в графе забитые-пропущенный 2-1, а также 7 баллов в активе, тернополяне идут пятыми в Первой лиге.

Если матчи с участием «Нивы» самые не голевые, то поединки, в которых играет «Прикарпатье», самые богатые на забитые мячи. Иванофранковцы и в четвертом туре поддержали это реноме. За четыре стартовых тура в матчах с участием «Прикарпатья» забито уже 17 мячей! А это в среднем больше 4 голов за игру! На этот раз «Оболонь» выиграла у иванофранковского коллектива со счетом 3:1. Стоит отметить, что за «Прикарпатье» снова забил Барчук и он с тремя голами находится в лидирующей группе лучших голеадоров Первой лиги. «Оболонь» после этой победы с 7 очками идет четвертой. Кстати говоря, «пивовары» и «Нива» - единственные команды, которые пропустили по одному мячу. Все остальные клубы пропустили два раза или больше.

Снова выиграл и «Металлист». Харьковчане одержали победу в поединке с «Олимпиком». Подопечные Александра Кучера выиграли встречу со счетом 2:1. Риаскос принес победу харьковчанам в первом тайме. Могли слобожанцы забить и больше до перерыва, но Балули не реализовал пенальти. На 76-й минуте Прядун выровнял положение. На 82-й минуте в ворота дончан был назначен еще один одиннадцатиметровый, который подошел исполнять Риаскос. Колумбиец забил мяч в ворота, оформив дубль и в итоге принеся победу своей команде.

Дмитрий КОТКОВ 

Первая лига. 4-й тур

13 августа

«Краматорск» - «Подолье» - 2:1
Голы: Дорошенко, 9, Коробка, 58 – Островский, 39

Удаления: Похитайло, 83 – Панасенков, 87.

«Полесье» - «Агробизнес» - 1:0
Гол: Козак, 28.

Нереализованный пенальти: Грицук, 60 («Полесье»).

«Волынь» - «Ужгород» - 1:1
Голы: Войтиховский, 90+1 – Пуканыч, 52.

Нереализованный пенальти: Войтиховский, 78 («Волынь»).

14 августа

«Кривбасс» - «Кремень» - 4:1
Голы: Хобленко, 9, 86, Дебелко, 30, Зотько, 54 – Галата, 22.

«ВПК-Агро» - «Альянс» - 0:3
Голы: Герт, 57, Агапов, 69, Махновский, 76 (автогол).

Удаление: Коберидзе, 64 («ВПК-Агро»).

«Нива» - «Горняк-Спорт» - 1:0
Гол: Семенина, 4.

«Олимпик» - «Металлист» - 1:2
Голы: Прядун, 76 – Риаскос, 22, 82 (с пенальти).

Нереализованный пенальти: Балули, 42 («Металлист»).

Удаление: Рязанцев, 90+3 («Металлист»).

«Оболонь» - «Прикарпатье» - 3:1
Голы: Слободян, 14, Батальский, 25, Мурза, 90+4 – Барчук, 38.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ПЕРВОЙ ЛИГИ

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Источник — Sport.ua

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