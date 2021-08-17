ПЕДРИНЬО: «Поединок с Монако важен для всего сезона»

Хавбек «Шахтера» готовится к противостоянию в квалификации Лиги чемпионов

  • 17.08.2021 14:07
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ПЕДРИНЬО: «Поединок с Монако важен для всего сезона»
© ФК Шахтер Донецк. Педриньо

Футболист «Шахтера» Педриньо, травмировавшийся в ответной игре с «Генком», отправился вместе с командой на первый поединок раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Монако». Полузащитник рассказал о самочувствии и шансах помочь «Шахтеру» в важном матче.

– После травмы ты еще не играл, и достаточно неожиданно оказался в составе делегации на матч с «Монако». Как проходит твое восстановление, полностью ли здоров?
– Восстановился, все хорошо. Не могу сказать, что готов на сто процентов, но в зависимости от того, как буду чувствовать себя в ближайшие дни, и решится, выйду на поле или нет. Понимаю, что сейчас важный момент для всей команды, и противостояние с «Монако» для нас значит очень много.

– В последние дни ты тренировался в общей группе или индивидуально?
– Только в последний день перед вылетом работал вместе с командой, участвовал в тактическом занятии.

– Что скажешь о «Монако»?
– Это большая команда с очень квалифицированными игроками. Нас ждет непростая, но интересная встреча. Такие матчи требуют самопожертвования чуть больше, чем остальные. Отдаем себе отчет, насколько поединок важен для всего сезона. Уверен, мы хорошо подготовлены.

Матч «Монако» — «Шахтер» состоится во вторник, 17 августа, в 22:00 по киевскому времени.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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