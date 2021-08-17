Президент Десны: «Думаем о еврокубках. Хотим привести их в Чернигов»

Владимир Левин рассчитывает на успешный сезон

  • 17.08.2021 10:11
  • 406 просмотров
  • 4 комментария
Президент Десны: «Думаем о еврокубках. Хотим привести их в Чернигов»
© desna.football

Президент «Десны» Владимир Левин отрицает финансовые проблемы клуба, а также нацелен на выход команды в еврокубки.

Черниговская команда после четырех туров УПЛ набрала 12 очков.

– Какие задачи стоят на новый сезон в чемпионате и кубке?

– В Кубке Украины мы ни разу не проходили дальше стадии ¼ финала, так что мечтаем превзойти это достижение. А в чемпионате, конечно, думаем о зоне еврокубков, но громких заявлений не будет – в прошлом сезоне всем объявили, что будем бороться за бронзу, а закончили на шестом месте. Потому, как ни банально, задача – в каждом матче бороться за победу.

– Насколько правдива информация о финансовых проблемах клуба и задолженности перед футболистами?

– Данная информация не соответствует действительности. Игроки получают заработную плату согласно нашему графику.

 – На сегодняшний день можно с уверенностью говорить о дальнейшем существовании клуба? Есть ли этому угрозы и откуда?

– Я бы даже такой вопрос не ставил. «Десна» – это гордость черниговского края, наш клуб прошел непростой путь в элиту украинского футбола и, конечно, на достигнутом мы останавливаться не собираемся. Впереди только новые победы, и уверен, мы привезем в Чернигов еврокубки.

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Источник — Footboom

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    dimkaponomarev
    online
    dimkaponomarev, 17.08.2021 10:26
    -5
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    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 17.08.2021 10:25
    +1
    Вы сначала чемпионат доиграйте....
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 17.08.2021 10:25
    -1
    Удачи Десне в этом. Можно даже побороться с Шахтёром за второе место и выйти в квалы ЛЧ
    Ссылка
    stopor2016
    stopor2016, 17.08.2021 10:19
    +1
    Только свежие тряпки на трибунах постелите (если , конечно, денег хватит).
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