Президент Десны: «Думаем о еврокубках. Хотим привести их в Чернигов»

Президент «Десны» Владимир Левин отрицает финансовые проблемы клуба, а также нацелен на выход команды в еврокубки.

Черниговская команда после четырех туров УПЛ набрала 12 очков.

– Какие задачи стоят на новый сезон в чемпионате и кубке?

– В Кубке Украины мы ни разу не проходили дальше стадии ¼ финала, так что мечтаем превзойти это достижение. А в чемпионате, конечно, думаем о зоне еврокубков, но громких заявлений не будет – в прошлом сезоне всем объявили, что будем бороться за бронзу, а закончили на шестом месте. Потому, как ни банально, задача – в каждом матче бороться за победу.

– Насколько правдива информация о финансовых проблемах клуба и задолженности перед футболистами?

– Данная информация не соответствует действительности. Игроки получают заработную плату согласно нашему графику.

– На сегодняшний день можно с уверенностью говорить о дальнейшем существовании клуба? Есть ли этому угрозы и откуда?

– Я бы даже такой вопрос не ставил. «Десна» – это гордость черниговского края, наш клуб прошел непростой путь в элиту украинского футбола и, конечно, на достигнутом мы останавливаться не собираемся. Впереди только новые победы, и уверен, мы привезем в Чернигов еврокубки.