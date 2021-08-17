Сергей КРАВЧЕНКО: «Шахтер может порвать кого угодно. С Монако шансы равные»

Опытный игрок считает, что команда Де Дзерби может выйти в группу ЛЧ

  • 17.08.2021 10:28
  • 628 просмотров
  • 16 комментариев
Сергей КРАВЧЕНКО: «Шахтер может порвать кого угодно. С Монако шансы равные»
© shakhtar.com

Экс-полузащитник «Шахтера», а ныне игрок «Черноморца» Сергей Кравченко оценил шансы команды Роберто Де Дзерби в противостоянии с «Монако» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

— В процентном отношении, каковы ваши прогнозы на противостояние «Монако» и «Шахтера»?

— 50 на 50. Если у наших бразильцев пойдет игра, то они могут порвать кого угодно. А если нет, то мне сложно сказать, поскольку не знаю, какой моральный дух и психологическая устойчивость у этого «Шахтера». У меня такое впечатление, и это сугубо мое мнение, что те игроки, которые выходят на замену, не чувствуют себя одним целым с основой. Не вижу рвения, что они хотят доказать, что достойны места среди первых 11-ти. Хотелось бы, чтобы это мнение было ошибочным.

Меня не очень радует, что в составе выходят почти все иностранцы. Мне трудно сказать, что Де Дзерби ждет, к примеру, от Дентиньо, который в команде уже почти 10 лет, но он так и не стал твердым игроком стартового состава.  

— Может, попробуете предсказать счет первого поединка во Франции?

— Несмотря на всю критику, буду очень переживать за «Шахтер», очень хочется увидеть горняков в групповом раунде Лиги чемпионов. «Монако» очень сильный оппонент. В гостях крайне сложно будет добиться победы, но за ничью вполне можно побороться. 1:1.

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Источник — zbirna.com

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    New Zealander
    New Zealander, 17.08.2021 11:56
    0
    zzg77, 17.08.2021 10:34
    Да видели уже, как рвал Боруссию, Агробизнес и, наконец, Александрию!!!
    На словах вы рвете всех, а на деле пшык!
    А как рвали Реал, Бенфику, Вольфсбург, Базель? Красиво было не правда ли?
    Ссылка
    New Zealander
    New Zealander, 17.08.2021 11:56
    0
    Bolshoi, 17.08.2021 11:11
    А с Агробизнесом, Александрией, игра пошла не туда куда надо?
    А ты не знаешь что во всех чемпах лидеры теряют очки со слабачками? Глянь на то же Монако, которое продуло Лорьяну в прошлом туре, или на Лион который продул Анже 3:0 в прошлом туре. Это только говорит о том, что чемп для них не приоритет. Всё силы брошены на еврокубки.
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    Игорь Петров
    Игорь Петров, 17.08.2021 11:29
    0
    Как говорил один великий тренер, лучше один раз проиграть 0:10, чем десять раз по 0:1. Очень верно подмечено, пример, выступление двух украинских команд в прошлогодней лиге чемпионов, одна проиграла суммарно в двух матчах 0:10, но набрала 8 очков и только из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей не прошла дальше, другая проигрывала с менее крупным счётом, но регулярно и всем, кроме явного аутсайдера, в итоге набрала в два раза меньше баллов и в копилку коэффициентов своей стране соответственно ( про квалифиекацию не говорим)
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    Игорь Петров
    Игорь Петров, 17.08.2021 11:18
    0
    Если сделат команду психологически устойчивой, то соперников уровня тобой перечисленныйх, просто не будут замечать, это посложней чем финансовый лизинг, спроси у Суркиса и Супряги.
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    Bolshoi
    Bolshoi, 17.08.2021 11:16
    +2
    Шо это за команда, игра которой куда хочет туда и ходит.
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    Bolshoi
    Bolshoi, 17.08.2021 11:16
    +2
    Шо это за команда, игра которой куда хочет туда и ходит.
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    Bolshoi
    Bolshoi, 17.08.2021 11:14
    +2
    Алексей Голяченко, 17.08.2021 11:09
    А чего вспоминать Реал? Вы что рвали их? А вот с Боруссией был реальный разрыв, что по игре что по счёту
    Реал слил две игры. Но, и денег заработал, и прошел дальше. Вот где запас прочности, несмотря на финансовые проблемы.
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    Bolshoi
    Bolshoi, 17.08.2021 11:11
    +1
    Игорь Петров, 17.08.2021 11:07
    По-первому пункту согласен на 100%, если у команды идёт игра, то для них не проблема обыграть кого угодно, пример тому Реал, а если нет , то начинают сыпаться, как с Боруссией. Главная задача итальянца в том и состоит, из классных футболистов сделать сбалансированный и психологически устойчивый коллектив. По-второму пункту не согласен, игроки ротации во-многих матчах усиливают игру команды.
    А с Агробизнесом, Александрией, игра пошла не туда куда надо?
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    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 17.08.2021 11:09
    -1
    serge_kr, 17.08.2021 10:51
    Чего реал не вспомнил?
    А чего вспоминать Реал? Вы что рвали их? А вот с Боруссией был реальный разрыв, что по игре что по счёту
    Ссылка
    Walle
    Walle, 17.08.2021 11:07
    0
    Да кто ты такой, Серёжа!? Ща тебе диванные эксперты в комментах расскажут, что Шахтёр ничего из себя не представляет, и что против Монако у них шансов нет. Им лучше знать, поверь.
    Ссылка
    Игорь Петров
    Игорь Петров, 17.08.2021 11:07
    +3
    По-первому пункту согласен на 100%, если у команды идёт игра, то для них не проблема обыграть кого угодно, пример тому Реал, а если нет , то начинают сыпаться, как с Боруссией. Главная задача итальянца в том и состоит, из классных футболистов сделать сбалансированный и психологически устойчивый коллектив. По-второму пункту не согласен, игроки ротации во-многих матчах усиливают игру команды.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 17.08.2021 11:02
    -1
    serge_kr, 17.08.2021 10:51
    Чего реал не вспомнил?
    Для автобусников это больная тема.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 17.08.2021 10:59
    0
    Посмотрим сегодня. А ртом рвать любой умеет
    Ссылка
    bullyUA
    bullyUA, 17.08.2021 10:52
    +1
    Языком можно ляпать что угодно и бумага все стерпит, а букмекеры не дают шансов Шахтеру, хотя Монако всего в два раза дороже Шахтера.
    Ссылка
    serge_kr
    serge_kr, 17.08.2021 10:51
    -4
    zzg77, 17.08.2021 10:34
    Да видели уже, как рвал Боруссию, Агробизнес и, наконец, Александрию!!!
    На словах вы рвете всех, а на деле пшык!
    Чего реал не вспомнил?
    Ссылка
    zzg77
    zzg77, 17.08.2021 10:34
    +2
    Да видели уже, как рвал Боруссию, Агробизнес и, наконец, Александрию!!!
    На словах вы рвете всех, а на деле пшык!
    Ссылка
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