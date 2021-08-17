Сергей КРАВЧЕНКО: «Шахтер может порвать кого угодно. С Монако шансы равные»

Экс-полузащитник «Шахтера», а ныне игрок «Черноморца» Сергей Кравченко оценил шансы команды Роберто Де Дзерби в противостоянии с «Монако» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

— В процентном отношении, каковы ваши прогнозы на противостояние «Монако» и «Шахтера»?

— 50 на 50. Если у наших бразильцев пойдет игра, то они могут порвать кого угодно. А если нет, то мне сложно сказать, поскольку не знаю, какой моральный дух и психологическая устойчивость у этого «Шахтера». У меня такое впечатление, и это сугубо мое мнение, что те игроки, которые выходят на замену, не чувствуют себя одним целым с основой. Не вижу рвения, что они хотят доказать, что достойны места среди первых 11-ти. Хотелось бы, чтобы это мнение было ошибочным.

Меня не очень радует, что в составе выходят почти все иностранцы. Мне трудно сказать, что Де Дзерби ждет, к примеру, от Дентиньо, который в команде уже почти 10 лет, но он так и не стал твердым игроком стартового состава.

— Может, попробуете предсказать счет первого поединка во Франции?

— Несмотря на всю критику, буду очень переживать за «Шахтер», очень хочется увидеть горняков в групповом раунде Лиги чемпионов. «Монако» очень сильный оппонент. В гостях крайне сложно будет добиться победы, но за ничью вполне можно побороться. 1:1.