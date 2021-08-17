В матче 1-го тура немецкой Бундеслиги берлинский «Унион» и леверкузенский «Байер» сыграли вничью со счетом 1:1.
События матча
|12'
|ГОЛ ! Мяч забил Мусса Диаби (Байер).
|7'
|ГОЛ ! Мяч забил Тайво Авонийи (Унион Берлин).
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Источник — Setanta Sports Ukraine
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