Прикарпатье может отправить в отставку тренерский штаб

Руководство клуба разочаровано результатами на старте сезона

  • 17.08.2021 02:59
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Прикарпатье может отправить в отставку тренерский штаб
© ФК Прикарпатье

После трех поражений подряд в Первой лиге кредит доверия к тренерскому штабу «Прикарпатья» почти иссяк.

Руководство клуба предупредило главного тренера Олега Рыпана и его помощника Василия Яцурака, что если в ближайших матчах – кубковом с «Фениксом» (18 августа) и календарном – с «Волынью» (22 августа), не будут достигнуты положительные результаты, то отставки им не избежать.

По имеющейся информации, сейчас в расположении «Прикарпатья» находится лишь один потенциальный новичок, ранее выступавший за молодежный состав киевского «Динамо». Продолжит ли он на правах аренды карьеру в «Прикарпатье», станет известно до конца этой недели.

Напомним, что пока «Прикарпатье» занимает в турнирной таблице Первой лиги 13 место, набрав три очка.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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