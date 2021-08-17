Украинский полузащитник клуб СИК Денис Олейник забил гол в матче чемпионата Финляндии против «Хонки» (3:2).
Гол 34-летнего украинца оказался победным. Его команда занимает 4-е место в турнире.
В текущем сезоне 2021 года Олейник отыграл 21 матч во всех турнирах и забил 5 мячей.
ВИДЕО. Денис Олейник забил в Финляндии 5-й гол в сезоне
MAALI! ⚽— Veikkausliiga (@Veikkausliiga) August 16, 2021
Ei kahta ilman kolmatta. Tällä kertaa asialla Denys Oliinyk.
SJK kääntää pelin varttitunnissa tappioasemasta kahden maalin johtoon.
#SJKHON #veikkausliiga pic.twitter.com/jm3mP4FM8J
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.