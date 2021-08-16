Шериф – Динамо Загреб. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» сделал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов

  • 16.08.2021 23:07
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Шериф – Динамо Загреб. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© ФК Заря. Юрий Вернидуб

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на первый матч 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Шериф» – «Динамо» Загреб.

Загребское «Динамо» накануне первого поединка с «Шерифом» победило в матче чемпионата Хорватии «Горицу» (1:0). А до этого хорватская команда победила в рамках квалификации Лиги чемпионов варшавскую «Легию» (1:1, 1:0).

В свою очередь, «Шериф» уже прошел одного балканского представителя в еврокубках «Црвену Звезду» (1:1, 1:0). Молдовская команда победила сербов в прошлом раунде квалификации Лиги чемпионов. Кстати говоря, «Шериф» по итогам двух поединков одержал победу с таким же счетом, как и загребское «Динамо».

«Я считаю, что «Динамо» Загреб посильнее «Шерифа», и хорваты – фавориты в этой игре. Так что, в матче с «Шерифом» поставлю на минимальную победу загребского «Динамо», – сказал Бартулович.

Матч «Шериф» – «Динамо» Загреб состоится 17 августа. Начало встречи – в 22:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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