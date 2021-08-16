Источник: полузащитник Шахтера может продолжить карьеру в Металлисте

По данным Цыганыка, Вячеслав Танковский хочет перейти в харьковский клуб

  • 16.08.2021 22:46
  • 2636 просмотров
  • 2 комментария
Источник: полузащитник Шахтера может продолжить карьеру в Металлисте
© ФК Шахтер Донецк. Вячеслав Танковский

Хавбек донецкого «Шахтера» Вячеслав Танковский может продолжить карьеру в «Металлисте».

Журналист Игорь Цыганык рассказал о возможном трансфере: 

«Трансферы у «Металлиста» еще будут. Сейчас идет поиск украинских футболистов, которые могли бы усилить игру.

В Металлист может оказаться Вячеслав Танковский. Сам игрок очень хочет перейти в клуб, причем на полноценной основе. А отпустит его «Шахтер» или нет – это вопрос.

Сам Танковский уже говорит, что не хочет играть в «Шахтере» и не видит себя в нем. Хочет перейти куда-нибудь, но только на полноценной основе, чтобы его не дергали».

Два последних сезона 26-летний Вячеслав Танковский играл за «Мариуполь» на правах аренды из «Шахтера». За два года он провел 24 матча в УПЛ и забил 1 гол.

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Источник — Циганик LIVE

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    udman1111
    online
    udman1111, 16.08.2021 23:42
    +1
    Face Control, 16.08.2021 23:08
    Журналист Игорь Цыганык
    ———————————
    Как же смешно, когда этот «журналист» и «инсайдер» пишет хотя бы что-то о Шахтёре.
    Ты что??? Джерело надійне. Его даже свои евреи погнали с канала. Вот у кого у кого, а его инфа крайне редко правдивая. Хотя в этом случае может и есть доля истины, но нужен ли он Металлисту непонятно, слабенький он.
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 16.08.2021 23:08
    0
    Журналист Игорь Цыганык
    ———————————
    Как же смешно, когда этот «журналист» и «инсайдер» пишет хотя бы что-то о Шахтёре.
    Ссылка
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