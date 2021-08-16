Источник: полузащитник Шахтера может продолжить карьеру в Металлисте

Хавбек донецкого «Шахтера» Вячеслав Танковский может продолжить карьеру в «Металлисте».
Журналист Игорь Цыганык рассказал о возможном трансфере:
«Трансферы у «Металлиста» еще будут. Сейчас идет поиск украинских футболистов, которые могли бы усилить игру.
В Металлист может оказаться Вячеслав Танковский. Сам игрок очень хочет перейти в клуб, причем на полноценной основе. А отпустит его «Шахтер» или нет – это вопрос.
Сам Танковский уже говорит, что не хочет играть в «Шахтере» и не видит себя в нем. Хочет перейти куда-нибудь, но только на полноценной основе, чтобы его не дергали».
Два последних сезона 26-летний Вячеслав Танковский играл за «Мариуполь» на правах аренды из «Шахтера». За два года он провел 24 матча в УПЛ и забил 1 гол.
Источник — Циганик LIVE
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Как же смешно, когда этот «журналист» и «инсайдер» пишет хотя бы что-то о Шахтёре.
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Как же смешно, когда этот «журналист» и «инсайдер» пишет хотя бы что-то о Шахтёре.
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