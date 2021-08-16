Хавбек Ворсклы получил вызов в африканскую сборную

Ибрахим Кане получил приглашение прибыть в расположение сборной Мали

  • 16.08.2021 22:31
  • 708 просмотров
  • 1 комментарий
Хавбек Ворсклы получил вызов в африканскую сборную
© ФК Ворскла Полтава. Ибрахим Кане

Полузащитник «Ворсклы» Ибрахим Кане получил приглашение в расположение национальной сборной Мали.

Команда Мали в рамках отбора к ЧМ-2022 сыграет в сентябре два поединка. 3 сентября подопечные Мохаммеда Магассуба дома примут Руанду, а 6 сентября посоревнуются на выезде с Угандой.

Для 21-летнего представителя «Ворсклы» это второй вызов в своей национальной сборной. Ранее Кане постоянно выступал за юношескую и молодежную сборные Мали.

Интерес к персоне талантливого хавбека, который в прошлом домашнем туре отметился голом в ворота «Львова», постоянно проявляют различные клубы Старого света. Впрочем руководство «бело-зеленых» пока не спешит расставаться с талантливым исполнителем. 

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Источник — ФК Ворскла

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    romanchik.8409
    online
    romanchik.8409, 16.08.2021 22:46
    0
    Ребята ну пишите в сборную Мали.. А то звучит, как в сборную где все чернокожие
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