Хавбек Ворсклы получил вызов в африканскую сборную

Полузащитник «Ворсклы» Ибрахим Кане получил приглашение в расположение национальной сборной Мали.

Команда Мали в рамках отбора к ЧМ-2022 сыграет в сентябре два поединка. 3 сентября подопечные Мохаммеда Магассуба дома примут Руанду, а 6 сентября посоревнуются на выезде с Угандой.

Для 21-летнего представителя «Ворсклы» это второй вызов в своей национальной сборной. Ранее Кане постоянно выступал за юношескую и молодежную сборные Мали.

Интерес к персоне талантливого хавбека, который в прошлом домашнем туре отметился голом в ворота «Львова», постоянно проявляют различные клубы Старого света. Впрочем руководство «бело-зеленых» пока не спешит расставаться с талантливым исполнителем.