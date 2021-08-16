Монако – Шахтер. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» сделал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов

  • 16.08.2021 22:17
  • 694 просмотра
  • 3 комментария
Монако – Шахтер. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© ФК Шахтер Донецк

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на первый матч 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Монако» – «Шахтер».

Перед этим поединком «Монако» в рамках чемпионата Франции проиграл на выезде «Лорьяну» (0:1), а «Шахтер» в матче чемпионата Украины выиграл у харьковского «Металлиста 1925» (2:0).

«Монако» и «Шахтер» в своей истории играли только два раза. Было это в сезоне 1979/1980 и тогда в рамках Кубка УЕФА «Шахтер» выиграл в Донецке 2:1, но в Монте-Карло оказались сильнее монегаски (2:0), которые прошли дальше.

«Монако», конечно, – не самый легкий соперник для «Шахтера». Но, я считаю, что «горняки» могут с монегасками пободаться. Мне кажется, «Шахтер» добьется в Монако положительного для себя результата. Думаю, «Шахтер» в этом матче не проиграет «Монако». Мне кажется, ничейка будет», – сказал Бартулович.

Матч «Монако» – «Шахтер» состоится 17 августа. Начало встречи – в 22:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    online
    Face Control, 16.08.2021 23:10
    0
    Та да, ничейка неплохо было бы.
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    zzg77
    online
    zzg77, 16.08.2021 23:03
    -1
    За базар ответишь, Младен!!!
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    Vetal
    online
    Vetal, 16.08.2021 22:36
    -1
    Було-б чудово!
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