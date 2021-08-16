Монако – Шахтер. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на первый матч 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Монако» – «Шахтер».

Перед этим поединком «Монако» в рамках чемпионата Франции проиграл на выезде «Лорьяну» (0:1), а «Шахтер» в матче чемпионата Украины выиграл у харьковского «Металлиста 1925» (2:0).

«Монако» и «Шахтер» в своей истории играли только два раза. Было это в сезоне 1979/1980 и тогда в рамках Кубка УЕФА «Шахтер» выиграл в Донецке 2:1, но в Монте-Карло оказались сильнее монегаски (2:0), которые прошли дальше.

«Монако», конечно, – не самый легкий соперник для «Шахтера». Но, я считаю, что «горняки» могут с монегасками пободаться. Мне кажется, «Шахтер» добьется в Монако положительного для себя результата. Думаю, «Шахтер» в этом матче не проиграет «Монако». Мне кажется, ничейка будет», – сказал Бартулович.

Матч «Монако» – «Шахтер» состоится 17 августа. Начало встречи – в 22:00.