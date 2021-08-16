ВИДЕО [18+]. Мат в прямом эфире. Комментатор в России вспомнил «твою мать»

15 августа «Чита» сыграла вничью с «Балтикой-БФУ» из Калининграда

  • 16.08.2021 21:05
  • 5245 просмотров
  • 15 комментариев
ВИДЕО [18+]. Мат в прямом эфире. Комментатор в России вспомнил «твою мать»
© ФК Чита

15 августа в матче третьего дивизиона российского футбола «Чита» сыграла вничью с «Балтикой-БФУ» из Калининграда (1:1).

Во время прямой трансляции домашнего матча футбольный комментатор в прямом эфире вспомнил «твою мать» перед голом забайкальцев.

Пресс-атташе ФК «Чита» Дмитрий Шемелев был чересчур эмоциональным: «Осипов – на фланг, Марков, Доронин забегает. Ну, что же, Доронин, ну, давай! Навес в штрафную. Нестеров! Удар в перекладину! И [...] твою мать! Да-а-а... Гол! Был, был гол! Гол! Гол! Это Анциферов даже. Засчитывает арбитр этот мяч».

После игры Шемелев извинился и объяснил резкое выражение нахлынувшими эмоциями: «Хочется извиниться перед всем профессиональным сообществом за использование подобных выражения. Так нельзя! Добавлю банальную фразу, что такого больше не повторится».

ВИДЕО [18+]. Мат в прямом эфире. Комментатор в России вспомнил «твою мать»

 

 

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    newkyiv
    newkyiv, 16.08.2021 22:13
    +1
    Нам хватает игроков с тренерами на поле.)
    Вот сегодня в Мариуполе.
    Юрий Мороз бурно отреагировал. Вообще, были слышны постоянные нецензурные указания тренера. Не хочется верить, что по-другому у нас нельзя, потому что выглядело, мягко говоря, дико.
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    Вова Чертрогатый
    online
    Вова Чертрогатый, 16.08.2021 22:04
    -1
    типичный рашен-пидорашен)))
    Ссылка
    Zhorik678
    online
    Zhorik678, 16.08.2021 22:03
    +2
    коментатор красава прямой как угол дома
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    Милчел Авек
    online
    Милчел Авек, 16.08.2021 22:00
    +2
    Монзуль по привычке потянулась за карточкой).
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    honor93
    honor93, 16.08.2021 22:00
    0
    Bobyk, 16.08.2021 21:50
    СпортУа, хочу більше новин з-за порєбріка, ще більше!!
    зайдіть в фейсбуці в групу "Український спорт, теніс, футбол, бокс, біатлон" ...там адмін Андрєй Балконскій відверто пропагує колаборантські напрями і любов до всього сєпарського і проросійського ...правда завуальовує такою ж підтримкою українських спортсменів, але та кацапщина аж пре ...і це адмін української групи з 45к учасників
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    der_MaiStier
    online
    der_MaiStier, 16.08.2021 21:54
    +2
    Це було надзвичайно духовно і скрєпно. Скрєпа ледь не луснула від емоцій
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    Bobyk
    Bobyk, 16.08.2021 21:50
    +3
    СпортУа, хочу більше новин з-за порєбріка, ще більше!!
    Ссылка
    Akkerman65
    online
    Akkerman65, 16.08.2021 21:47
    +2
    Сколько матов мы слышали от футболистов, тренеров и комментаторов из разных стран...
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    name_footbol
    online
    name_footbol, 16.08.2021 21:30
    -1
    Все понятно, он просто накуренный и комментировал на корточках!
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    bullyUA
    online
    bullyUA, 16.08.2021 21:26
    +8
    Denmark1107, 16.08.2021 21:23
    хмм... а нафіга цього пітекантропа гнати з ефіру? У тебе що, якісь хвилювання присутні стосовно цього загально-фейкового лайна? Це недонація історичного непорозуміння. Кордони штучно створені; назва обрана від балди; орган спілкування штучно зроблений у 18-му столітті, на кшталт Азбуки Морзе; нац.кухня повністю відсутня; самі себе іменують якимось кАк0й замість ХТО. Там цивілізацією ніколи і не пахло.
    Со всем согласен, но с национальной кухней вы ошиблись. У них есть помои от борща, щи называется и пареная репа.
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    Kapitan Vrungel
    online
    Kapitan Vrungel, 16.08.2021 21:26
    +8
    Убогие рассеянские терпилы-набутылочники
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    Denmark1107
    online
    Denmark1107, 16.08.2021 21:23
    +4
    Trollface, 16.08.2021 21:13
    Гнать урода из эфира.
    хмм... а нафіга цього пітекантропа гнати з ефіру? У тебе що, якісь хвилювання присутні стосовно цього загально-фейкового лайна? Це недонація історичного непорозуміння. Кордони штучно створені; назва обрана від балди; орган спілкування штучно зроблений у 18-му столітті, на кшталт Азбуки Морзе; нац.кухня повністю відсутня; самі себе іменують якимось кАк0й замість ХТО. Там цивілізацією ніколи і не пахло.
    Ссылка
    bullyUA
    online
    bullyUA, 16.08.2021 21:16
    +9
    Trollface, 16.08.2021 21:13
    Гнать урода из эфира.
    Это эрефия. Там монголотатарской лексикой не ругаются, а говорят.
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    Андрей Абзонь
    online
    Андрей Абзонь, 16.08.2021 21:14
    +7
    Очень нужная информация...
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    Trollface
    online
    Trollface, 16.08.2021 21:13
    -2
    Гнать урода из эфира.
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