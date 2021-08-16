15 августа в матче третьего дивизиона российского футбола «Чита» сыграла вничью с «Балтикой-БФУ» из Калининграда (1:1).

Во время прямой трансляции домашнего матча футбольный комментатор в прямом эфире вспомнил «твою мать» перед голом забайкальцев.

Пресс-атташе ФК «Чита» Дмитрий Шемелев был чересчур эмоциональным: «Осипов – на фланг, Марков, Доронин забегает. Ну, что же, Доронин, ну, давай! Навес в штрафную. Нестеров! Удар в перекладину! И [...] твою мать! Да-а-а... Гол! Был, был гол! Гол! Гол! Это Анциферов даже. Засчитывает арбитр этот мяч».

После игры Шемелев извинился и объяснил резкое выражение нахлынувшими эмоциями: «Хочется извиниться перед всем профессиональным сообществом за использование подобных выражения. Так нельзя! Добавлю банальную фразу, что такого больше не повторится».

ВИДЕО [18+]. Мат в прямом эфире. Комментатор в России вспомнил «твою мать»