Источник: Супряга сегодня станет игроком Сампдории

Сделка уже заключена, ожидается лишь официальное объявление от сторон

  • 16.08.2021 17:04
  • 3414 просмотров
  • 11 комментариев
Источник: Супряга сегодня станет игроком Сампдории
© ФК Динамо. Владислав Супряга

Форвард «Динамо» Владислав Супряга продолжит карьеру в итальянской Серии А, где его новым клубом станет «Сампдория».

По информации Sky Sport, сделка между клубами уже заключена, а официальное подтверждение от сторон может подоспеть сегодня.

«Сампдория» берет Супрягу в аренду на один год, за что заплатит 1 миллион евро. Также в договоре прописана опция на выкуп контракта форварда для итальянского клуба, которая равна 7,5 миллионам евро.

Отмечается, что накануне Супряга не играл в товарищеском матче против «Интера», потому как киевский клуб не хотел рисковать здоровьем футболиста в аспекте грядущего трансфера.

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Источник — Calciomercato

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 16.08.2021 17:36
    0
    Удачи. Квальярелла ведь стареет)))
    Ссылка
    rasta13
    online
    rasta13, 16.08.2021 17:34
    0
    Перебрали всех середняков серии А и в итоге сампдория его взяла
    Ссылка
    Sauron
    online
    Sauron, 16.08.2021 17:28
    0
    inspekcha85, 16.08.2021 17:24
    Хрен их разберёшь...пару дней назад Игорёша уверял что ни одного предложения по Супряге Динамо не поступало.Теперь -уже всё на мази.Кому верить?
    Итальянским журналистам.
    Ссылка
    Vadym_ukr
    online
    Vadym_ukr, 16.08.2021 17:27
    +1
    Остались еще итальянские клубы (кроме грандов) куда Супряга по слухам не переходил?
    Ссылка
    inspekcha85
    online
    inspekcha85, 16.08.2021 17:24
    +2
    Хрен их разберёшь...пару дней назад Игорёша уверял что ни одного предложения по Супряге Динамо не поступало.Теперь -уже всё на мази.Кому верить?
    Ссылка
    BaZia
    online
    BaZia, 16.08.2021 17:24
    +1
    Сподіваюсь він розуміє що таких шансів себе показати не багато випадає.
    Ссылка
    Андрій Ванчак
    online
    Андрій Ванчак, 16.08.2021 17:22
    +1
    Ага, а ще вчора Сурок нічого не знав, бо в клуб жодні пропозиції не поступали, брехло семітське)))
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
    __Funny_Cat__, 16.08.2021 17:14
    +3
    удачи, если правда !
    Жллобосуркис купи уже опорника
    Ссылка
    steelmaker
    online
    steelmaker, 16.08.2021 17:14
    +2
    Yura Юрий, 16.08.2021 17:13
    "...клуб не хотел рисковать здоровьем футболиста " а может наоборот , он бару банок Интеру бы положил, и разу за 15 купили бы ))
    "Фантазер, ты меня называла..." -(с)
    Ссылка
    Сергей Чёрный
    online
    Сергей Чёрный, 16.08.2021 17:13
    +2
    Сампа и так симпатичная команда , теперь буду за них после Милана болеть
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
    Yura Юрий, 16.08.2021 17:13
    0
    "...клуб не хотел рисковать здоровьем футболиста " а может наоборот , он бару банок Интеру бы положил, и разу за 15 купили бы ))
    Ссылка
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