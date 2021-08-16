Источник: Супряга сегодня станет игроком Сампдории

Форвард «Динамо» Владислав Супряга продолжит карьеру в итальянской Серии А, где его новым клубом станет «Сампдория».

По информации Sky Sport, сделка между клубами уже заключена, а официальное подтверждение от сторон может подоспеть сегодня.

«Сампдория» берет Супрягу в аренду на один год, за что заплатит 1 миллион евро. Также в договоре прописана опция на выкуп контракта форварда для итальянского клуба, которая равна 7,5 миллионам евро.

Отмечается, что накануне Супряга не играл в товарищеском матче против «Интера», потому как киевский клуб не хотел рисковать здоровьем футболиста в аспекте грядущего трансфера.