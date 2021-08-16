Топ-10 бомбардиров европейских лиг последнего десятилетия

Блогер Sport.ua Александр Шершень - о лучших бомбардирах десятилетия в топ-чемпионатах

  • 16.08.2021 14:14
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Топ-10 бомбардиров европейских лиг последнего десятилетия
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси и Серхио Агуэро

Пока европейские футбольные первенства только набирают ход, мы решили обратиться к статистическим данным и составить топ-10 бомбардиров последнего десятилетия в Европе. То есть, учитывались мячи, забитые игроками в национальных чемпионатах, начиная с сезона 2011/2012. В список попали пять представителей Южной Америки, один из Африки и четыре игрока с европейскими паспортами.

Вашему вниманию десятка лучших бомбардиров топовых национальных европейских первенств за последние 10 лет.

1. Лионель Месси

Страна: Аргентина
Команда: ПСЖ
Количество голов: «Барселона» (355)

Getty Images/Global Images Ukraine

Первое место нашего рейтинга занимает звездный аргентинец Лионель Месси. За 10 последних лет экс-форвард «Барселоны» записал на свой счет 355 голов в 343 матчах Ла Лиги. За этот промежуток времени Лео семь раз получал титул лучшего бомбардира чемпионата Испании - Трофей Пичичи (всего на его счету восемь побед в гонке бомбардиров Ла Лиги). Только три игрока за 10 лет сумели бросить ему вызов в голеадорских соревнованиях. Так, в сезонах 2013/2014 и 2014/2015 отобрал у Лео титул его извечный соперник Криштиану Роналду, а в 2016-м не имел себе равных в чемпионате его одноклубник - Луис Суарес.

2. Криштиану Роналду

Страна: Португалия
Команды: «Реал» (245), «Ювентус» (81)
Количество голов: 326

Getty Images/Global Images Ukraine

Не слишком отстал от лучшего бомбардира национальных европейских чемпионатов последнего десятилетия Лионеля Месси и другой не менее легендарный игрок современности - Криштиану Роналду. Португалец также довольно продуктивно провел последнюю декаду в европейском клубном сезоне, отметившись 326-ю мячами в 326-ти играх. Львиную долю голов Криш провел во время выступлений за мадридский «Реал» (285). За этот период дважды завоевывал Трофей Пичичи и менее 25 голов за сезон в Ла Лиге не забивал, создав серьезную конкуренцию королю Ла Лиги Лионелю Месси.

Не сбавил результативности Криштиану Роналду и в туринском «Ювентусе», хотя многие критики пророчили тогда еще 33-летнему игроку не очень яркие перспективы в Серии А, славящейся своим защитным футболом. Впрочем, португалец развенчал все сомнения своих недоброжелателей, начав забивать голы по обычному графику. В прошлом сезоне он выиграл титул лучшего бомбардира Серии А (29 мячей в 33 матчах) и стал первым игроком «Ювентуса» в истории, который на протяжении трех сезонов забил за команду более 100 голов во всех турнирах.

3. Роберт Левандовски

Страна: Польша
Команды: «Боруссия» (Дортмунд, 66), «Бавария» (204)
Количество голов: 270

Getty Images/Global Images Ukraine

32-летний поляк за последние два сезона резко увеличил свой бомбардирский задел в Бундеслиге, имея в активе больше мячей, чем сыгранных матчей (76 метких выстрелов в 61 поединке). Такая феноменальная результативность позволила Роберту подвинуть со второго места Клауса Фишера (268 голов) - второго бомбардира Бундеслиги в истории. До «вечного» рекорда Герда Мюллера (365 голов) поляку придется изрядно «попотеть», ведь отставание выглядит еще довольно существенным - 95 мячей.

Всего за свою карьеру в Бундеслиге Роберт Левандовски шесть раз становился лучшим бомбардиром чемпионата («Бавария» - 5, «Боруссия» - 1). Больше него повторить этот трюк получалось только у вышеупомянутого Герда Мюллера, который имеет в послужном списке семь побед в гонке снайперов Бундеслиги. Учитывая феноменальную форму Роберта, можно не сомневаться, что вполне возможно, именно он вскоре примерит «корону» лучшего бомбардира в истории немецкого футбола.

4. Луис Суарес

Страна: Уругвай
Команды: «Ливерпуль» (65), «Барселона» (147), «Атлетико» (21)
Количество голов: 233

Getty Images/Global Images Ukraine

Уругвайский нападающий Луис Суарес тоже знает, как забивать голы. Начиная с сезона 2010/2011, El Pistolero регулярно был одним из лучших форвардов в своих командах. В «Ливерпуле» он быстро заменил любимца «Энфилд Роуд» Фернандо Торреса и за четыре года в стане «мерсисайдцев» забил 69 голов в 110 матчах чемпионата. В сезоне 2013/2014 Луис Суарес стал лучшим бомбардиром АПЛ - 31 мяч. После таких побед перешел в ряды каталонской «Барселоны», где в течение шести лет был вторым после Лионеля Месси забивалой «блаугранас». Однажды становился лучшим снайпером чемпионата Испании в сезоне 2015/2016.

Всего провел за каталонцев 191 матч в Ла Лиге и отметился 147 раз. В прошлом году уругваец перешел в мадридский «Атлетико», с которым стал чемпионом Испании, а сам Луис стал лучшим бомбардиром команды, проведя в ворота соперников 21 гол.

5. Эдинсон Кавани

Страна: Уругвай
Команды: «Наполи» (52), ПСЖ (138), «Манчестер Юнайтед» (10)
Количество голов: 200

Getty Images/Global Images Ukraine

Еще один представитель золотого поколения уругвайского футбола в нашем списке - Эдинсон Кавани. Вместе со своим напарником по нападению в сборной Уругвая Луисом Суаресом сильно «насолил» голкиперам соперников. За последние 10 лет в европейском футболе забил 200 голов в национальных первенствах Италии, Франции и Англии. Лучше всего раскрылся его бомбардирский талант во французском ПСЖ, где он дважды становился лучшим бомбардиром Лиги 1 в сезонах 2016/2017 и 2017/2018 годах. За семь лет выступлений в составе парижан стал живой легендой и лучшим бомбардиром команды за всю историю. Также достаточно успешно выступал уругваец и в Серии А за «Наполи». В 2013 году стал лучшим бомбардиром элитного футбольного дивизиона Италии (29 голов). В прошлом сезоне Эдинсон Кавани перешел в «Манчестер Юнайтед», где его результативность существенно упала - 10 мячей в 26 матчах за «красных дьяволов» в АПЛ.

6. Пьер-Эмерик Обамеянг

Страна: Габон
Команды: «Сент-Этьен» (35), «Боруссия» (Дортмунд, 98), «Арсенал» (64)
Количество голов: 197

Getty Images/Global Images Ukraine

197 мячей за последнюю декаду Пьер-Эмерик Обамеянг забил в трех чемпионатах. Сначала форвард «пошумел» во Франции за скромный «Сент-Этьен», где в сезоне 2012/2013 стал вторым бомбардиром Лиги 1 (19 голов) после Златана Ибрагимовича (30 голов). Этот факт не остался без внимания более именитых клубов, и в 2013-м году габонец перебрался в состав дортмундской «Боруссии». За 5 сезонов в Германии чемпионом Бундеслиги так и не стал. Впрочем, свой бомбардирский талант демонстрировал регулярно, однажды, в 2017-м, став лучшим бомбардиром элитного немецкого дивизиона.

В феврале 2018 года забивной нападающий за более чем 64 миллиона евро перешел в лондонский «Арсенал», где продолжил свою привычное голевое дело, а в сезоне 2018/2019 вместе с Садио Мане и Мохаммедом Салахом разделил пальму первенства среди лучших снайперов АПЛ. Трое игроков забили тогда по 22 мяча. С командными трофеями высшего сорта Обамеянгу не везет и в Лондоне. За четыре года в футболке «Арсенала» габонец выиграл лишь два титула: Кубок и Суперкубок Англии.

7. Серхио Агуэро

Страна: Аргентина
Команда: «Манчестер Сити» (184)
Количество голов: 184

Getty Images/Global Images Ukraine

Стоит отметить, что арабские шейхи частенько удивляли непонятными покупками, но Серхио Агуэро - лучший трансфер, совершенный «Манчестер Сити» в эпоху арабских владельцев. Приобретенный за 40 миллионов евро у мадридского «Атлетико» аргентинец сразу влился в коллектив Роберто Манчини. 23 гола аргентинца в первый сезон в АПЛ позволили «Манчестер Сити» впервые за 44 года стать чемпионом Англии. В целом за 10 лет карьеры в Манчестере Серхио Агуэро вместе с командой завоевал 15 трофеев и стал лучшим бомбардиром клуба в истории (254 мяча).

Несмотря на феноменальную результативность, форвард лишь однажды выигрывал гонку снайперов АПЛ. Произошло это в сезоне 2014/2015, когда он забил в ворота соперников 26 мячей. Также аргентинец является лучшим бомбардиром АПЛ среди иностранцев (179 голов). В новом сезоне Серхио Агуэро попытается продолжить свои результативные действия, но уже в составе другого европейского гранда - «Барселоны».

8. Златан Ибрагимович

Страна: Швеция
Команды: «Милан» (53), ПСЖ (113), «Манчестер Юнайтед» (17)
Количество голов: 183

Getty Images/Global Images Ukraine

Нет сомнений: если бы не двухлетняя пауза в выступлениях на европейских полях, связанная с переездом Златана в МЛС, то швед легко преодолел бы отметку в 200 и более голов за 10 сезонов в чемпионатах старого континента. Львиную долю голов одиозный форвард провел в ПСЖ, где четыре года радовал болельщиков точными ударами. В сезонах 2012/2013, 2013/2014 и 2015/2016 становился лучшим бомбардиром чемпионата Франции. 113 голов в Лиге 1 в 122 матчах - такой голевой задел шведа во Франции + 12 выигранных командных трофеев.

После французского периода карьеры Златан поиграл за «Манчестер Юнайтед» (33 матча - 17 голов в АПЛ). В 2018 году перебрался в МЛС в звездный «Лос-Анджелес Гэлэкси», где за два сезона забил более 50 мячей. Казалось бы, в возрасте под 40 спокойно мог завершать карьеру в США. Но это не был бы Златан. В 38-летнем возрасте он вернулся в Европу и не в родную Швецию, а в Серию А - в именитый «Милан». Здесь возрастной нападающий продолжил феерить на привычном уровне. За два сезона забил в Серии А 25 голов в 37 играх.

9. Карим Бензема

Страна: Франция
Команда: «Реал»
Количество голов: 170

Getty Images/Global Images Ukraine

Начиная с сезона 2011/2012, француз регулярно пополнял свой голевой задел в Ла Лиге. Не важно, кто был его напарником по нападению или главным тренером команды - он всегда был важным механизмом в структуре «Реала». Исключением может быть только сезон 2017/2018, когда Карим забил меньше голов, чем некоторые полузащитники «сливочных». Впрочем, после этой голевой засухи и ухода из команды Криштиану Роналду игра французского нападающего снова засияла яркими красками. В течение трех последних лет Карим Бензема забивает стабильно 20 и более мячей в Ла Лиге. Что интересно: несмотря на высокую результативность, форвард ни разу не становился лучшим бомбардиром чемпионата Испании.

Будущий сезон в футболке «Реала» будет для Карима уже 13-м в карьере и, возможно, 34-летнему французу удастся завоевать хотя бы раз Трофей Пичичи - титул лучшего бомбардира Ла Лиги.

10. Гонсало Игуаин

Страна: Аргентина
Команды: «Реал» (38), «Наполи» (71), «Ювентус» (48), «Челси» (5), «Милан» (6)
Количество голов: 168

Getty Images/Global Images Ukraine

Европейская карьера для Гонсало Игуаина, скорее всего, уже закончилась. Аргентинский форвард в прошлом году откликнулся на предложение «Интер Майами», президентом которого является Дэвид Бекхэм. 168 голов аргентинца в ведущих европейских первенствах за последнюю декаду свидетельствуют о значительном бомбардирском таланте.

В целом Пипита успел поиграть в трех европейских странах, где добыл 14 трофеев в сумме. Звездные времена форварда пришлись на времена его выступлений в Серии А и Ла Лиге, где он преодолел отметку в 100 и более мячей. В сезоне 2015/2016 Гонсало Игуаин выиграл гонку бомбардиров чемпионата Италии в составе «Наполи». Тогда аргентинец «наклепал» 36 голов в 35 матчах, повторив рекорд результативности Серии А, установленный в далеком 1929 году Джино Россетти. Подобное достижение покорилось через четыре года свежеиспеченному чемпиону Европы Иммобиле из «Лацио». В «Милане» и «Челси» результативность Гонсало уже была не той, хотя с лондонцами в 2019-м аргентинец выиграл свой единственный еврокубковый трофей в карьере - Лигу Европы.

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Юрий Штемберг, Sport.ua

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