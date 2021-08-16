Дарио СРНА: «После трех туров Шахтеру не дали три пенальти»

В клубе недовольны судейством

  • 16.08.2021 14:11
  • 295 просмотров
  • 10 комментариев
Дарио СРНА: «После трех туров Шахтеру не дали три пенальти»
© shakhtar.com

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна считает, что на старте нового сезона УПЛ арбитры ошибаются слишком часто.

«Мы хотим честно проигрывать и честно выигрывать. Если после трех туров нам не дали три пенальти – я думаю, что это не случайно. Мы хотим, чтобы судили честно».

«Судьи тоже люди, могут ошибаться, но за две игры не ставить три пенальти – это мне непонятно», - сказал Срна.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    __Funny_Cat__
    online
    __Funny_Cat__, 16.08.2021 14:24
    0
    Как только донецкий сброд начинают судить по правилам , в не по понятиям, к них начинается визг, эпилептические припадки и делирий
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    Серж М
    Серж М, 16.08.2021 14:23
    -1
    Bulba_sumkin, 16.08.2021 14:16
    За то дерьнаме за 3 матча уже 2 дали) При том что в матче с Зарей левейшую пенку назначили)
    Запомним это. Значит если игрок стоит в воротах без воротника, мяч попадает ему в ногу, потом в руку это не пеналь. Когда не назначат такой в ЛЧ/ЛЕ в ворота соперника Копанки будем так и говорить. Левейший был бы пеналь ))))
    А про пеналь Зари ты конечно прокудахтать не хочешь. Там 200%. Зацепился чуть ногой за ж...у Сидорчука, даже контакта толком не было)) 200% пеналь
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    __Funny_Cat__
    online
    __Funny_Cat__, 16.08.2021 14:22
    +1
    Наркоман вообще кукушкой поплыл .
    Вангую в скором времени « после 10 туров , нам не дали 10 пенальти»
    Ох уж эти донецкие автобусники .
    Но любитель запрещённых веществ кончено смешной , надо почаще у него брать вью
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    Гоша Печерский
    online
    Гоша Печерский, 16.08.2021 14:21
    0
    Вадім Рубік, 16.08.2021 14:17
    Ахаах, кадр.. Як мінімум 2 з них і в проекті не було навіть.. Така вона Даша Серунка...а як Зорю вбивали з Олімпіком за 2місце чи як з тим же Олімпіком створив Іванов то уже і забули, да Даша??
    Можна згадати "Оболонь", яку знищили за виграш у кротів на їх новій Донбас-арені.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 16.08.2021 14:20
    0
    Вот она короночка
    Думал не дождуст стонов о пеналях, а нет серун не подвёл
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    Вадім Рубік
    online
    Вадім Рубік, 16.08.2021 14:18
    +1
    Bulba_sumkin, 16.08.2021 14:16
    За то дерьнаме за 3 матча уже 2 дали) При том что в матче с Зарей левейшую пенку назначили)
    Руки за спиною треба тримати коли йде удар в стаір, почитай правила і рекомендації
    Ссылка
    Вадім Рубік
    online
    Вадім Рубік, 16.08.2021 14:17
    0
    Ахаах, кадр.. Як мінімум 2 з них і в проекті не було навіть.. Така вона Даша Серунка...а як Зорю вбивали з Олімпіком за 2місце чи як з тим же Олімпіком створив Іванов то уже і забули, да Даша??
    Ссылка
    Bulba_sumkin
    online
    Bulba_sumkin, 16.08.2021 14:16
    -5
    За то дерьнаме за 3 матча уже 2 дали) При том что в матче с Зарей левейшую пенку назначили)
    Ссылка
    Fragma1
    online
    Fragma1, 16.08.2021 14:13
    +5
    Аха 10 пеналей не дали . .. готовтесь к Монако клоуны
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    xvalenok02
    xvalenok02, 16.08.2021 14:12
    +5
    Зачем этот Баден-бален?
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