Дарио СРНА: «После трех туров Шахтеру не дали три пенальти»

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна считает, что на старте нового сезона УПЛ арбитры ошибаются слишком часто.

«Мы хотим честно проигрывать и честно выигрывать. Если после трех туров нам не дали три пенальти – я думаю, что это не случайно. Мы хотим, чтобы судили честно».

«Судьи тоже люди, могут ошибаться, но за две игры не ставить три пенальти – это мне непонятно», - сказал Срна.