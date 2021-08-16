Дарио СРНА: «После трех туров Шахтеру не дали три пенальти»

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна считает, что на старте нового сезона УПЛ арбитры ошибаются слишком часто.
«Мы хотим честно проигрывать и честно выигрывать. Если после трех туров нам не дали три пенальти – я думаю, что это не случайно. Мы хотим, чтобы судили честно».
«Судьи тоже люди, могут ошибаться, но за две игры не ставить три пенальти – это мне непонятно», - сказал Срна.
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Источник — Футбол 1/2/3
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А про пеналь Зари ты конечно прокудахтать не хочешь. Там 200%. Зацепился чуть ногой за ж...у Сидорчука, даже контакта толком не было)) 200% пеналь
Вангую в скором времени « после 10 туров , нам не дали 10 пенальти»
Ох уж эти донецкие автобусники .
Но любитель запрещённых веществ кончено смешной , надо почаще у него брать вью
Думал не дождуст стонов о пеналях, а нет серун не подвёл
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