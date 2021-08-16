Виктор СКРИПНИК: «Обидно. Играли с командой, которая вылетела»

«Заря» потеряла два очка

  • 16.08.2021 13:11
  • 1659 просмотров
  • 1 комментарий
Виктор СКРИПНИК: «Обидно. Играли с командой, которая вылетела»
© zarya-lugansk.com

Наставник «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал ничью 1:1 в матче УПЛ против «Миная».

«Конечно, когда играешь с командой, которая вылетела...Тяжело играть, соперник закрылся и проводил контратаки. Были моменты, чтобы выиграть. Обидно, но что делать. Поздравляем соперника с ничьей. А нам нужно проанализировать ошибки и готовиться на четверг».

«Ясно, что на бумаге мы всегда фавориты, если не против «Динамо» и «Шахтера».

«Были моменты хорошие - перекладина, выход один на один. Сейчас нужна ротация, потому что начинаются еврокубки», - сказал Скрипник.

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Источник — ПроФутбол

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    vovandel_
    online
    vovandel_, 16.08.2021 13:28
    0
    нормальный тренер с опытом и международным. Нафига петрушку назначили, к злы
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