Виктор СКРИПНИК: «Обидно. Играли с командой, которая вылетела»

Наставник «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал ничью 1:1 в матче УПЛ против «Миная».
«Конечно, когда играешь с командой, которая вылетела...Тяжело играть, соперник закрылся и проводил контратаки. Были моменты, чтобы выиграть. Обидно, но что делать. Поздравляем соперника с ничьей. А нам нужно проанализировать ошибки и готовиться на четверг».
«Ясно, что на бумаге мы всегда фавориты, если не против «Динамо» и «Шахтера».
«Были моменты хорошие - перекладина, выход один на один. Сейчас нужна ротация, потому что начинаются еврокубки», - сказал Скрипник.
Источник — ПроФутбол
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