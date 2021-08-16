Дарио СРНА: «Де Дзерби любит талантливых украинцев»

Директор по футболу рассчитывает на прогресс команды

  • 16.08.2021 12:29
  • 788 просмотров
  • 1 комментарий
Дарио СРНА: «Де Дзерби любит талантливых украинцев»
© shakhtar.com. Михаил Мудрик

Директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна считает, наставник Роберто Де Дзерби рассчитывает на прогресс молодых украинских игроков.

«Где Дзерби любит талантливых украинцев: Мудрика, Сикана. От Судакова я ожидаю, что это топ-игрок. Независимо от национальности».

«Де Дзерби тяжело пережил поражение от «Александрии». С его появлением игрокам сильно прилетает, этого давно не хватало в раздевалке».

«Роберто любит рисковать. Он пользуется полной поддержкой президента. Он никогда не будет доволен. Он перед футболистами говорит как есть. У «Шахтера» всегда были проблемы с настроем после Лиги чемпионов. Он видит, что это большая проблема», - сказал Срна.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 16.08.2021 12:50
    +2
    Кроты , там у вас наркоман сломался
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    Дарио Срна: «Если после трех туров «Шахтеру» не дали три пенальти – думаю, это не случайно»
    Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна прокомментировал судейство в первых турах УПЛ.
    «Мы хотим честно проигрывать и честно выигрывать. Если после трех туров нам не дали три пенальти – я думаю, что это не случайно.
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