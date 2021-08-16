Дарио СРНА: «Де Дзерби любит талантливых украинцев»

Директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна считает, наставник Роберто Де Дзерби рассчитывает на прогресс молодых украинских игроков.

«Где Дзерби любит талантливых украинцев: Мудрика, Сикана. От Судакова я ожидаю, что это топ-игрок. Независимо от национальности».

«Де Дзерби тяжело пережил поражение от «Александрии». С его появлением игрокам сильно прилетает, этого давно не хватало в раздевалке».

«Роберто любит рисковать. Он пользуется полной поддержкой президента. Он никогда не будет доволен. Он перед футболистами говорит как есть. У «Шахтера» всегда были проблемы с настроем после Лиги чемпионов. Он видит, что это большая проблема», - сказал Срна.