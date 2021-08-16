Тоттенхэм нацелился на форварда Лидса

Патрик Бэмфорд может перейти в лондонский клуб

  • 16.08.2021 11:57
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Тоттенхэм нацелился на форварда Лидса
© Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Тоттенхэм» намерен выкупить контракт 27-летнего английского форварда «Лидса» Патрика Бэмфорда.

«Шпоры» видят в футболисте возможную замену Гарри Кейну, которым активно интересуется «Манчестер Сити». При этом «Лидс» хочет удержать своего игрока и планирует предложить ему новый контракт в ближайшее время.

Ориентировочная стоимость Бэмфорда составляет €22 миллиона. Контракт футболиста с «Лидсом» рассчитан до лета 2022 года.

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Источник — The Telegraph

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