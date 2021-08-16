Тоттенхэм нацелился на форварда Лидса

Лондонский «Тоттенхэм» намерен выкупить контракт 27-летнего английского форварда «Лидса» Патрика Бэмфорда.
«Шпоры» видят в футболисте возможную замену Гарри Кейну, которым активно интересуется «Манчестер Сити». При этом «Лидс» хочет удержать своего игрока и планирует предложить ему новый контракт в ближайшее время.
Ориентировочная стоимость Бэмфорда составляет €22 миллиона. Контракт футболиста с «Лидсом» рассчитан до лета 2022 года.
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Источник — The Telegraph
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