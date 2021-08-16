ВИДЕО. Как Ингулец готовится к битве с Динамо

Поединок 4-го тура УПЛ состоится в среду, 18 августа

  • 16.08.2021 11:34
  • 660 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Как Ингулец готовится к битве с Динамо
© ФК Ингулец

«Ингулец» продолжает активную подготовку к поединку с киевским «Динамо». Команда проводит тренировки в преддверии поединка 4-го тура УПЛ.

Матч «Ингулец» — «Динамо» состоится в среду, 18 августа, на стадионе «Динамо» имени Лобановского. Стартовый свисток поединка прозвучит в 19:30.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Ингулец

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 16.08.2021 11:57
    +2
    DK1970, 16.08.2021 11:53
    Готовится к битве....прям интрига появилась....
    Пусть готовятся. А то кроты опять будут кричать как с Зорей. Что договорняк, слив и прочая ересь
    Ссылка
    DK1970
      DK1970, 16.08.2021 11:53
    0
    Готовится к битве....прям интрига появилась....
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности