ВИДЕО. Как Ингулец готовится к битве с Динамо

«Ингулец» продолжает активную подготовку к поединку с киевским «Динамо». Команда проводит тренировки в преддверии поединка 4-го тура УПЛ.
Матч «Ингулец» — «Динамо» состоится в среду, 18 августа, на стадионе «Динамо» имени Лобановского. Стартовый свисток поединка прозвучит в 19:30.
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Источник — ФК Ингулец
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