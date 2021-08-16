Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Тренер сборной? Почему не Скрипник?»

Бывший футболист сборной Украины Артем Федецкий считает, что главный тренер «Зари» Виктор Скрипник был бы хорошим кандидатом на пост главного тренера украинской национальной команды.

— А вообще, если бы от тебя зависело имя наставника, кто был бы твоим кандидатом номер один, если говорить глобально?

— Виктор Скрипник. Почему нет? Этот специалист не один год проработал в Европе, а приехав в Украину, показывает хорошие результаты с «Зарей», которая зачастую дает бой отечественным грандам. И сама игра луганской команды радует глаз.

— Совмещение должностей, на твой взгляд, возможно?

— Нет. Но, думаю, с президентом «Зари» Евгением Геллером можно было бы договориться (улыбается).

— Учитывая все обстоятельства вокруг назначения главного тренера, сборной сложнее будет добиться нужного результата в отборочном турнире чемпионата мира?

— Я знаю многих нынешних футболистов национальной команды, со многими я играл, поэтому могу сказать, что имя наставника важно, но сейчас в сборной подобрался такой коллектив, что ребята ментально сами прекрасно понимают, что отступать нельзя. Нынешняя главная команда страны, возможно, сильнейшая за всю историю. Поэтому даже при всех раскладах в группе, уверен, что попадание на чемпионат мира — это реальная задача для «сине-желтых».