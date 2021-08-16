Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Тренер сборной? Почему не Скрипник?»

Специалист предложил неожиданную кандидатуру на пост главного тренера сборной Украины

  • 16.08.2021 11:11
  • 307 просмотров
  • 1 комментарий
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Тренер сборной? Почему не Скрипник?»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший футболист сборной Украины Артем Федецкий считает, что главный тренер «Зари» Виктор Скрипник был бы хорошим кандидатом на пост главного тренера украинской национальной команды.

— А вообще, если бы от тебя зависело имя наставника, кто был бы твоим кандидатом номер один, если говорить глобально?
— Виктор Скрипник. Почему нет? Этот специалист не один год проработал в Европе, а приехав в Украину, показывает хорошие результаты с «Зарей», которая зачастую дает бой отечественным грандам. И сама игра луганской команды радует глаз.

— Совмещение должностей, на твой взгляд, возможно?
— Нет. Но, думаю, с президентом «Зари» Евгением Геллером можно было бы договориться (улыбается).

— Учитывая все обстоятельства вокруг назначения главного тренера, сборной сложнее будет добиться нужного результата в отборочном турнире чемпионата мира?
— Я знаю многих нынешних футболистов национальной команды, со многими я играл, поэтому могу сказать, что имя наставника важно, но сейчас в сборной подобрался такой коллектив, что ребята ментально сами прекрасно понимают, что отступать нельзя. Нынешняя главная команда страны, возможно, сильнейшая за всю историю. Поэтому даже при всех раскладах в группе, уверен, что попадание на чемпионат мира — это реальная задача для «сине-желтых».

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Источник — zbirna.com

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    zzg77
    online
      zzg77, 16.08.2021 11:26
    -1
    А что за девушка на фото??????
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