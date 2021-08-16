Дарио СРНА: «Мы с Ахметовым каждый день на связи»

Президент «Шахтера» терпеливо ждет, когда изменения в клубе дадут результаты

  • 16.08.2021 07:55
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Дарио СРНА: «Мы с Ахметовым каждый день на связи»
© ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна рассказал об отношении президента «горняков» Рината Ахметова к последним изменениям в донецком клубе.

«Мы с Палкиным (генеральным директором «Шахтера» Сергеем Палкиным — прим. ред.) каждый день видимся, обсуждаем «Шахтер». С президентом тоже каждый день на связи.

Вы знаете, наш президент — очень опытный человек. Человек, который понимает футбол. Уже 25 лет он президент клуба. Он знает, что нужно время, он ждет. Некоторыми аспектами он доволен, некоторыми — нет. В любом случае, «Шахтеру» нужно прибавить», — отметил Срна.

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Источник — Великий футбол

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