Дарио СРНА: «Мы с Ахметовым каждый день на связи»

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна рассказал об отношении президента «горняков» Рината Ахметова к последним изменениям в донецком клубе.

«Мы с Палкиным (генеральным директором «Шахтера» Сергеем Палкиным — прим. ред.) каждый день видимся, обсуждаем «Шахтер». С президентом тоже каждый день на связи.

Вы знаете, наш президент — очень опытный человек. Человек, который понимает футбол. Уже 25 лет он президент клуба. Он знает, что нужно время, он ждет. Некоторыми аспектами он доволен, некоторыми — нет. В любом случае, «Шахтеру» нужно прибавить», — отметил Срна.