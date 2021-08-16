Коркишко перейдет в казахстанский клуб

Украинский полузащитник Дмитрий Коркишко подпишет контракт с казахстанским «Актобе».

31-летний футболист в ближайшее время прибудет в расположение «красно-белых». Последним клубом полузащитника был одесский «Черноморец», за который он сыграл 10 матчей и забил три гола.

Также Коркишко выступал в таких клубах, как «Минск», «Полтава», «Днепр-1», а также турецкие «Гиресунспор» и «Хатайспор».

В 2009 году воспитанник киевского «Динамо» становился чемпионом Европы в составе юношеской сборной Украины до 19 лет.