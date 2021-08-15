Анатолий БУЗНИК: «Рева в 46 лет может дать фору молодым»

Главный тренер клуба «Левый берег» Анатолий Бузник высказался о звездном вратаре команды-дебютанта Второй лиги Виталии Реве:

«Он уникальный в своем роде человек. Маленький пример: была 15-минутная разминка с силовыми упражнениями для разных групп мышц. Так вот, Рева выполнял их если не на уровне молодых, то в некоторых компонентах может даже и лучше! На сегодняшний день его физическая подготовленность, психологическое состояние, опыт, отношение к жизни и философия жизни, к счастью для нас, позволяет конкурировать на последнем рубеже с 30-летним Сытниковым и 19-летним Проценко.

В футболе есть множество примеров, когда возраст не является помехой для того, чтобы выступать на высоком уровне. Взять, к примеру, итальянцев — защитника Паоло Мальдини или вратаря Джанлуиджи Буффона. Первый из них завершил активные выступления за «Милан» в Серии А за четыре недели до своего 41-летия, а второй в свои 43 играет и поныне, подписав недавно контракт с «Пармой». Много есть и других примеров футболистов, которые профессионально относятся к своей карьере и образу жизни».