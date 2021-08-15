Анатолий БУЗНИК: «Рева в 46 лет может дать фору молодым»

Главный тренер «Левый берег» высказался о звездном вратаре команды

  • 15.08.2021 20:15
  • 420 просмотров
  • 0 комментариев
Анатолий БУЗНИК: «Рева в 46 лет может дать фору молодым»
© ФК Левый берег. Виталий Рева

Главный тренер клуба «Левый берег» Анатолий Бузник высказался о звездном вратаре команды-дебютанта Второй лиги Виталии Реве:

«Он уникальный в своем роде человек. Маленький пример: была 15-минутная разминка с силовыми упражнениями для разных групп мышц. Так вот, Рева выполнял их если не на уровне молодых, то в некоторых компонентах может даже и лучше! На сегодняшний день его физическая подготовленность, психологическое состояние, опыт, отношение к жизни и философия жизни, к счастью для нас, позволяет конкурировать на последнем рубеже с 30-летним Сытниковым и 19-летним Проценко.

В футболе есть множество примеров, когда возраст не является помехой для того, чтобы выступать на высоком уровне. Взять, к примеру, итальянцев — защитника Паоло Мальдини или вратаря Джанлуиджи Буффона. Первый из них завершил активные выступления за «Милан» в Серии А за четыре недели до своего 41-летия, а второй в свои 43 играет и поныне, подписав недавно контракт с «Пармой». Много есть и других примеров футболистов, которые профессионально относятся к своей карьере и образу жизни».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности