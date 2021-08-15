4-й тур
Гент
2 : 0
Мехелен
15.08.2021, FT

Марьян Швед вышел на замену. Гент без Безуса обыграл Мехелен

Поединок 4-го тура чемпионата Бельгии не обошелся без участия украинца

  • 15.08.2021 19:52
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Марьян Швед вышел на замену. Гент без Безуса обыграл Мехелен
© ФК Мехелен. Марьян Швед

15 августа проходят матчи 4-го тура чемпионата Бельгии.

«Гент» без украинца Романа Безуса в заявке обыграл на своем поле «Мехелен» со счетом 2:0. У гостей на 54-й минуте на поле вышел украинский хавбек Марьян Швед.

Чемпионат Бельгии. 4-й тур 

Гент – Мехелен – 2:0

Голы: Нгаде-Нгаджуи, 28, Фортуна, 90+2.

Беерсхот – Стандард – 0:1

Гол: Клаусс, 64

Турнирная таблица

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Источник — Sport.ua

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