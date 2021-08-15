Марьян Швед вышел на замену. Гент без Безуса обыграл Мехелен

15 августа проходят матчи 4-го тура чемпионата Бельгии.
«Гент» без украинца Романа Безуса в заявке обыграл на своем поле «Мехелен» со счетом 2:0. У гостей на 54-й минуте на поле вышел украинский хавбек Марьян Швед.
Чемпионат Бельгии. 4-й тур
Гент – Мехелен – 2:0
Голы: Нгаде-Нгаджуи, 28, Фортуна, 90+2.
Беерсхот – Стандард – 0:1
Гол: Клаусс, 64
Турнирная таблица
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Источник — Sport.ua
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