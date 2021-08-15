Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «Настроение не очень. Это следствие коронавируса»

Главный тренер «Львова» Анатолий Бессмертный поделился ожиданиями от поединка с «Александрией» в 4-м туре УПЛ.
«Настроение не очень хорошее после поражения в Полтаве. Это следствие коронавируса. Но сейчас ребята психологически выплывают. Они сами понимают, что надо взять реванш. Хотим достойно проявить себя против «Александрии», — считает Бессмертный.
Матч 4-го тура УПЛ «Львов» — «Александрия» состоится в воскресенье, 15 августа, в 19:30.
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Источник — Футбол 1/2/3
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