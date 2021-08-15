Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «Настроение не очень. Это следствие коронавируса»

Наставник «Львова» рассказал о подготовке к поединку против «Александрии»

  • 15.08.2021 19:11
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Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «Настроение не очень. Это следствие коронавируса»
© ФК Львов. Анатолий Бессмертный

Главный тренер «Львова» Анатолий Бессмертный поделился ожиданиями от поединка с «Александрией» в 4-м туре УПЛ.

«Настроение не очень хорошее после поражения в Полтаве. Это следствие коронавируса. Но сейчас ребята психологически выплывают. Они сами понимают, что надо взять реванш. Хотим достойно проявить себя против «Александрии», — считает Бессмертный.

Матч 4-го тура УПЛ «Львов» — «Александрия» состоится в воскресенье, 15 августа, в 19:30.

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Источник — Футбол 1/2/3

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