Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «Настроение не очень. Это следствие коронавируса»

Главный тренер «Львова» Анатолий Бессмертный поделился ожиданиями от поединка с «Александрией» в 4-м туре УПЛ.

«Настроение не очень хорошее после поражения в Полтаве. Это следствие коронавируса. Но сейчас ребята психологически выплывают. Они сами понимают, что надо взять реванш. Хотим достойно проявить себя против «Александрии», — считает Бессмертный.

Матч 4-го тура УПЛ «Львов» — «Александрия» состоится в воскресенье, 15 августа, в 19:30.