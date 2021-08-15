ПЕДРИНЬО: «Моя главная цель — сборная Бразилии»

Новичок донецкого «Шахтера» Педриньо рассказал в программе «Другой взгляд» в приложении «Shakhtar Club» о конкуренции в «Шахтере», отличии Украины от Португалии и Бразилии, а также о своей главной мечте.

- Педриньо, ты жил в Бразилии и Португалии. А чем кардинально отличается Украина от этих стран? Что тебя удивило больше всего?

- Ну без всяких сомнений, наверное, удивит меня холод, нужно будет хорошо адаптироваться к этому, классно, что я приехал сейчас, пока еще жарко и пока что легче, но я думаю, когда наступит зима, я уже должен быть готовым и нужно перебороть этот страх – выходить на улицу.

- В «Шахтере» ощущается довольно сильная конкуренция на твоей позиции. Готов ли ты к ней?

- Ну я всегда говорю: чтобы играть в великих командах, у тебя должны быть великие игроки, которые будут демонстрировать футбол высокого уровня. Конечно же, понятно, что в «Шахтере» топовые игроки, конкуренция велика, но тебе нужно развивать свой личный футбол, думая о коллективных действиях. Я думаю, что главный тренер сделает свой выбор, и я, в свою очередь, буду усердно работать для того, чтобы быть одним из тех, кого он может выбрать.

- Какая твоя главная цель в карьере, и чего ты хочешь достичь больше всего?

- Я думаю, что поиграть за главную сборную Бразилии — это мечта любого бразильского игрока, я уже играл в олимпийской сборной, U-23, но мечта – это действительно стать действительно частью настоящей, взрослой, профессиональной сборной Бразилии.

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