ПЕДРИНЬО: «Моя главная цель — сборная Бразилии»

Полузащитник «Шахтера» рассказал о своей мечте

  • 15.08.2021 14:50
  • 393 просмотра
  • 2 комментария
ПЕДРИНЬО: «Моя главная цель — сборная Бразилии»
© ФК Шахтер Донецк. Педриньо

Новичок донецкого «Шахтера» Педриньо рассказал в программе «Другой взгляд» в приложении «Shakhtar Club» о конкуренции в «Шахтере», отличии Украины от Португалии и Бразилии, а также о своей главной мечте.

- Педриньо, ты жил в Бразилии и Португалии. А чем кардинально отличается Украина от этих стран? Что тебя удивило больше всего?
- Ну без всяких сомнений, наверное, удивит меня холод, нужно будет хорошо адаптироваться к этому, классно, что я приехал сейчас, пока еще жарко и пока что легче, но я думаю, когда наступит зима, я уже должен быть готовым и нужно перебороть этот страх – выходить на улицу.

- В «Шахтере» ощущается довольно сильная конкуренция на твоей позиции. Готов ли ты к ней?
- Ну я всегда говорю: чтобы играть в великих командах, у тебя должны быть великие игроки, которые будут демонстрировать футбол высокого уровня. Конечно же, понятно, что в «Шахтере» топовые игроки, конкуренция велика, но тебе нужно развивать свой личный футбол, думая о коллективных действиях. Я думаю, что главный тренер сделает свой выбор, и я, в свою очередь, буду усердно работать для того, чтобы быть одним из тех, кого он может выбрать.

- Какая твоя главная цель в карьере, и чего ты хочешь достичь больше всего?
- Я думаю, что поиграть за главную сборную Бразилии — это мечта любого бразильского игрока, я уже играл в олимпийской сборной, U-23, но мечта – это действительно стать действительно частью настоящей, взрослой, профессиональной сборной Бразилии.

Полная версия интервью по ссылке

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    New Zealander
    online
      New Zealander, 15.08.2021 15:39
    0
    Желаю конечно в сборную Бразилии попасть, но для на всех было бы лучше если бы ты играл за сборную Украины. Так как у нас не хватает креативних и техничных игроков. За всю историю сборной только один Коноплянка был таким, но не долго, пока в Днепре играл.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 15.08.2021 15:21
    0
    Удачи лучший!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности