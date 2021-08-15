КАРИКАТУРА ДНЯ. Эрлинг Холанд: мужчина против мальчишек

Известный карикатурист Омар Момани сделал героем своей новой работы 21-летнего норвежского форварда «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанда.
«Матчи: 2
Голы: 5
Ассисты: 3
Эрлинг Холанд был напрямую вовлечен во все голы дортмундской «Боруссии» в этом сезоне.
Мужчина против мальчишек», — прокомментировал Момани свою работу.
«Боруссия» Д обыграла «Веен-Висбаден» (3:0) в Кубке Германии и одолел «Айнтрахт» из Франкфурта (5:2) в Бундеслиге.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.