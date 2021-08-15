КАРИКАТУРА ДНЯ. Эрлинг Холанд: мужчина против мальчишек

Форвард дортмундской «Боруссии» сверхрезультативно начал сезон

  • 15.08.2021 14:40
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КАРИКАТУРА ДНЯ. Эрлинг Холанд: мужчина против мальчишек
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный карикатурист Омар Момани сделал героем своей новой работы 21-летнего норвежского форварда «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанда.

«Матчи: 2

Голы: 5

Ассисты: 3

Эрлинг Холанд был напрямую вовлечен во все голы дортмундской «Боруссии» в этом сезоне.

Мужчина против мальчишек», — прокомментировал Момани свою работу.

«Боруссия» Д обыграла «Веен-Висбаден» (3:0) в Кубке Германии и одолел «Айнтрахт» из Франкфурта (5:2) в Бундеслиге.

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