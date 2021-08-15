Остап МАРКЕВИЧ: «У Мариуполя есть кадровые проблемы»

В 4-м туре Премьер-лиги «Мариуполь» примет «Черноморец». Игра состоится в понедельник в Мариуполе на стадионе имени Бойко. Наставник «Мариуполя» Остап Маркевич поделился ожиданиями от поединка.

— Есть у нас определенные кадровые проблемы. Как вы знаете, шесть игроков основного состава не смогли сыграть в минувшем туре против «Днепра-1». Это довольно весомые потери для нашей команды. Но уже кое-кто из ребят готов войти в основную группу. Дай Бог, чтобы их ничего не беспокоило.

— То есть, перед игрой вам есть, над чем подумать?

— Перед каждой игрой есть о чем подумать. Каждый матч по-своему уникален и отличается своим содержанием и характеристиками. Каждый соперник также имеет свой почерк, свою особенность. Наверное, тем и интересен футбол

— «Мариуполь» на своем поле будет играть «первым номером»?

— Мы всегда проповедуем лидерство, как индивидуальное, так и командное. Просто на все нужно время.

— Погода уже изменилась. В Мариуполе на смену жаре пришли дожди. Наверняка в таких условиях будет легче играть?

— Мы на это надеемся. Осень уже близко и, надеемся, тех высоких температур уже не будет. И это позволит нам проявить наши лучшие качества.