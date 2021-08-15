Йожеф САБО: «Де Дзерби до сих пор не разобрался в нашем футболе»

Специалист считает, что сборной Украины не нужен иностранный тренер

  • 15.08.2021 13:15
  • 1631 просмотр
  • 2 комментария
Йожеф САБО: «Де Дзерби до сих пор не разобрался в нашем футболе»
© Футбол 1/2/3. Йожеф Сабо

Бывший главный тренер сборной Украины и киевского «Динамо» Йожеф Сабо поделился мнением о том, нужен ли главной команде страны зарубежный наставник.

«Нет, не думаю, что иностранец нужен. Вот Де Дзерби пришел в «Шахтер», у него время было, сборы, но он до сих пор не разобрался с командой, с футболистами, с кем он будет играть и какой у нас тут футбол. Пока он еще изучает, присматривается, а чемпионат у нас особенный, много будет таких матчей, как у горняков был с «Александрией», когда будут «автобусы», - сказал Сабо.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 15.08.2021 13:52
    +1
    Я даже больше скажу, везде, где кроты не будут покупать соперника, будут терять очки. Команда играет как получится, тренер только определяет состав.
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    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 15.08.2021 13:50
    +3
    что Де Дзерби? сам Сабо еще не разобрался!
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