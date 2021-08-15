Йожеф САБО: «Де Дзерби до сих пор не разобрался в нашем футболе»

Бывший главный тренер сборной Украины и киевского «Динамо» Йожеф Сабо поделился мнением о том, нужен ли главной команде страны зарубежный наставник.

«Нет, не думаю, что иностранец нужен. Вот Де Дзерби пришел в «Шахтер», у него время было, сборы, но он до сих пор не разобрался с командой, с футболистами, с кем он будет играть и какой у нас тут футбол. Пока он еще изучает, присматривается, а чемпионат у нас особенный, много будет таких матчей, как у горняков был с «Александрией», когда будут «автобусы», - сказал Сабо.