Торонто. Стали известны участники финала Мастерса в Канаде

На Мастерсе в Торонто состоялись матчи 1/2 финала.
Первый номер посева Даниил Медведев уверенно обыграл Джона Изнера, а в другом поединке произошла сенсация – американец Рейлли Опелка выбил из борьбы третьего сеяного Стефаноса Циципаса.
Ранее Опелка никогда не сражался за титул на турнирах подобной категории.
Торонто. Пары 1/2 финала
Даниил Медведев [1] – Джон Изнер – 6:2, 6:2
Рейлли Опелка – Стефанос Циципас [3] – 6:7(2), 7:6(4), 6:4
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Источник — Sport.ua
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