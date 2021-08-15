Торонто. Стали известны участники финала Мастерса в Канаде

На Мастерсе в Торонто состоялись матчи 1/2 финала.



Первый номер посева Даниил Медведев уверенно обыграл Джона Изнера, а в другом поединке произошла сенсация – американец Рейлли Опелка выбил из борьбы третьего сеяного Стефаноса Циципаса.



Ранее Опелка никогда не сражался за титул на турнирах подобной категории.

Торонто. Пары 1/2 финала

Даниил Медведев [1] – Джон Изнер – 6:2, 6:2

Рейлли Опелка – Стефанос Циципас [3] – 6:7(2), 7:6(4), 6:4