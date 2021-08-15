ОФИЦИАЛЬНО. Диего Коста стал игроком Атлетико Минейро

Бразильский клуб «Атлетико Минейро» подписал контракт с форвардом Диего Костой. Подробности сделки не разглашаются.

Экс-форвард мадридского «Атлетико» с декабря прошлого года находился в статусе свободного агента после того как разорвал контракт с «матрасниками».

В прошлом сезоне Коста забил два гола в семи проведенных матчах за мадридский «Атлетико».