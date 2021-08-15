ОФИЦИАЛЬНО. Диего Коста стал игроком Атлетико Минейро

Бразильский клуб «Атлетико Минейро» подписал контракт с форвардом Диего Костой. Подробности сделки не разглашаются.
Экс-форвард мадридского «Атлетико» с декабря прошлого года находился в статусе свободного агента после того как разорвал контракт с «матрасниками».
В прошлом сезоне Коста забил два гола в семи проведенных матчах за мадридский «Атлетико».
🌍 Do mundo para Belo Horizonte: @DiegoCosta agora é do Clube Atlético Mineiro! 🐔#DiegoCostaNoGalo 🏴🏳️ pic.twitter.com/mvIEZmIADx— Atlético 😷 (@Atletico) August 15, 2021
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.