WhoScored поставил высокую оценку Яремчуку за матч против Ароки

Украинец отметился голом и результативной передачей

  • 15.08.2021 04:50
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WhoScored поставил высокую оценку Яремчуку за матч против Ароки
© ФК Бенфика

В поединке второго тура чемпионата Португалии «Бенфика» обыграла «Ароку» со счетом 2:0.

Этот матч стал дебютным в португальском первенстве для Романа Яремчука. Украинец сделал большой вклад в победу своей новой команды, забив гол и отдав результативную передачу.

Авторитетный портал WhoScored поставил Яремчуку одну из самых высоких оценок в матче – 7,9. Такой же балл получил бельгийский полузащитник «Бенфики» Суалихо Мейте.

Лучшую оценку от WhoScored получил Рубен Диаш.

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Источник — Sport.ua

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