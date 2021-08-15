WhoScored поставил высокую оценку Яремчуку за матч против Ароки

В поединке второго тура чемпионата Португалии «Бенфика» обыграла «Ароку» со счетом 2:0.
Этот матч стал дебютным в португальском первенстве для Романа Яремчука. Украинец сделал большой вклад в победу своей новой команды, забив гол и отдав результативную передачу.
Авторитетный портал WhoScored поставил Яремчуку одну из самых высоких оценок в матче – 7,9. Такой же балл получил бельгийский полузащитник «Бенфики» Суалихо Мейте.
Лучшую оценку от WhoScored получил Рубен Диаш.
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Источник — Sport.ua
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