Стала известна бригада арбитров, которая рассудит матч Рапид – Заря

В четверг, 12-го августа, состоится первый поединок плей-офф группового раунда Лиги Европы, в котором венский «Рапид» будет принимать луганскую «Зарю».
Матч на «Вестштадионе» обслужит судейская бригада из Швейцарии. Главным арбитром назначен Сандро Шерер, а на линиях ему будут помогать Беким Зогай и Йонас Эрни. Четвертым арбитром станет Федайи Сан.
Поединок «Рапид» – «Заря» начнется в 22:00 по киевскому времени.
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Источник — УЕФА
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