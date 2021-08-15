Стала известна бригада арбитров, которая рассудит матч Рапид – Заря

В четверг, 12-го августа, состоится первый поединок плей-офф группового раунда Лиги Европы, в котором венский «Рапид» будет принимать луганскую «Зарю».

Матч на «Вестштадионе» обслужит судейская бригада из Швейцарии. Главным арбитром назначен Сандро Шерер, а на линиях ему будут помогать Беким Зогай и Йонас Эрни. Четвертым арбитром станет Федайи Сан.

Поединок «Рапид» – «Заря» начнется в 22:00 по киевскому времени.