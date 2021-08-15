ПАЛКИН: «Траоре забивает почти в каждом матче. И все новички - в основе»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин позитивно оценивает летнее усиление состава. Марлон, Педриньо и Лассина Траоре сразу стали основными.

«Мы верили в то, что Траоре будет реализовывать все свои моменты и давать результат. Конечно, довольны всеми приобретениями, потому что главный ответ заключается в том, играют они или нет. Сегодня они – игроки основы, и это ответ на все вопросы».

«Если говорить конкретно о Траоре, то парень забивает практически в каждой игре. Это очень важно для нас и для него. Думаю, чем дальше, тем количество реализованных моментов будет на порядок больше», - сказал Палкин.