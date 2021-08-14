Мариуполь – Черноморец. Прогноз на матч Сергея Нагорняка

Известный украинский тренер Сергей Нагорняк сделал прогноз на матч 4-го тура Премьер-лиги Украины «Мариуполь» – «Черноморец».

«В новом сезоне «Мариуполь» сыграл вничью со «Львовом» (1:1), а также проиграл «Десне» (1:2) и «Днепру-1» (1:2). «Черноморец» проиграл в трех стартовых матчах нового сезона. Одесситы уступили «Десне» (0:3), «Днепру-1» (0:3) и «Металлисту 1925» (2:3). Как видим, «Черноморец» пропускал в каждом матче по три мяча.

32 раза встречались между собой команды. 14 раз победил «Мариуполь», 10 раз выиграл «Черноморец» и еще 8 поединков завершились вничью.

Здесь поставлю на «Мариуполь», хотя «Черноморец» в предыдущей игре очень хорошо выглядел. Одесситы смело сыграли против «Металлиста 1925». У одесситов ноль очков, а мариупольской команды – одно. Сомнения есть по поводу результата матча. Поставлю на победу «Мариуполя», но не уверен, что именно такой итог матча будет», - сказал Нагорняк.

Матч «Мариуполь» – «Черноморец» состоится 16-го августа. Начало встречи в 19:00.