Львов – Александрия. Прогноз на матч Сергея Нагорняка

Эксперт дал прогноз на матч УПЛ

  • 14.08.2021 21:50
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Львов – Александрия. Прогноз на матч Сергея Нагорняка
© fco.com.ua

Известный украинский тренер Сергей Нагорняк сделал прогноз на матч 4-го тура Премьер-лиги Украины «Львов» – «Александрия».

«Львов» начал новый сезон ничьей с «Мариуполем» (1:1), поражением от «Шахтера» (0:3) и «Ворсклы» (1:4). «Александрия» победила бронзового и серебряного призеров прошлого сезона УПЛ «Зарю» (1:0) и «Шахтер» (2:1), а также уступила «Минаю» (0:1).

«Львов» и «Александрия» встречались между собой 16 раз. По шесть раз выиграли команды и еще четыре встречи завершились вничью.

«Львову» отступать некуда. А «Александрии» предстоит сыграть четвертую кряду игру на выезде, получается. Здесь тоже рискну поставить на ничью», - сказал Нагорняк.

Матч «Львов» – «Александрия» состоится 15-го августа. Начало встречи в 19:30.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Источник — Sport.ua

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