Львов – Александрия. Прогноз на матч Сергея Нагорняка

Известный украинский тренер Сергей Нагорняк сделал прогноз на матч 4-го тура Премьер-лиги Украины «Львов» – «Александрия».

«Львов» начал новый сезон ничьей с «Мариуполем» (1:1), поражением от «Шахтера» (0:3) и «Ворсклы» (1:4). «Александрия» победила бронзового и серебряного призеров прошлого сезона УПЛ «Зарю» (1:0) и «Шахтер» (2:1), а также уступила «Минаю» (0:1).

«Львов» и «Александрия» встречались между собой 16 раз. По шесть раз выиграли команды и еще четыре встречи завершились вничью.

«Львову» отступать некуда. А «Александрии» предстоит сыграть четвертую кряду игру на выезде, получается. Здесь тоже рискну поставить на ничью», - сказал Нагорняк.

Матч «Львов» – «Александрия» состоится 15-го августа. Начало встречи в 19:30.