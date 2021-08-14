Лунин начинает сезон на лавке. Состав Реала на первый матч сезона

«Реал» открывает чемпионат Испании матчем против «Алавеса» на выезде, а украинский вратарь Андрей Лунин остается в резерве.
В основе выйдет Тибо Куртуа. Отметим дебют Давида Алабы и возвращение Гарета Бэйла, который минувший сезон провел в аренде.
Реал: Куртуа, Васкес, Милитао, Начо, Алаба, Каземиро, Модрич, Вальверде, Азар, Бэйл, Бензема
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Источник — Sport.ua
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