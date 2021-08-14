Колос – Рух. Прогноз на матч Сергея Нагорняка

Известный украинский тренер Сергей Нагорняк сделал прогноз на матч 4-го тура Премьер-лиги Украины «Колос» – «Рух».

«Колос» начал сезон с ничьи с «Вересом» (0:0) и победы над «Металлистом 1925» (1:0). Также команда из Ковалевки играла в квалификации Лиги Конференций, где уступила карагандинскому «Шахтеру» в серии пенальти. В свою очередь, львовский «Рух» проиграл «Металлисту 1925» (1:2), «Ворскле» (0:2), а также оказался сильнее «Вереса» (2:1).

Соперники встречались шесть раз. Обе команды выиграли по три раза и ни разу в этих поединках не была зафиксирована ничья.

Но в этом матче, который будет, поставлю на ничью. «Колос» находится в плохом моральном состоянии после вылета из еврокубков. А «Рух» в предыдущем туре впервые в сезоне победил. Потому ставлю на ничью в этом поединке», - сказал Нагорняк.

Матч «Колос» – «Рух» состоится 15-го августа. Начало встречи в 17:00.