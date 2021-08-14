Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Десна – лидер чемпионата и заслуживает полный респект»

Главный тренер Днепра-1 Игор Йовичевич прокомментировал предстоящую игру с Десной в рамках 4 тура УПЛ.

«Боевое настроение. С респектом подходим к матчу с «Десной». Это лидер чемпионата и заслуживает полный респект. Поэтому наша подготовка к матчу на максимальном уровне.

Команда работала эти дни. Остается доработать несколько сегментов, чтобы матч был под полным контролем.

Что касается «Десны», то несколько футболистов покинули команду, но костяк остался, и мы это увидели в первых трех турах. Атакующая линия очень непредсказуема, талантлива и каждый из них может решить судьбу матча», - сказал Йовичевич.