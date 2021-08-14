Сергей ПАЛКИН: «Металлист 1925 три автобуса поставил. Такие реалии УПЛ»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал успех в матче УПЛ против «Металлиста 1925», а также предстоящий матч квалификации Лиги чемпионов.

– Сергей Анатольевич, поздравляем с победой! Что можете сказать о прошедшем матче и об игре «Шахтера»?

– Это важная победа для нас, потому что перед матчем Лиги чемпионов, перед выездом в Монако ментально было важно победить. Относительно игры – здесь сложно что-то комментировать. Потому что сложно играть против соперника, который фактически три автобуса ставит. Но это реалии нашего чемпионата. Мы должны научиться противостоять такому сопернику, научиться играть в такой футбол, потому что 95% игр в чемпионате будут именно такими. Поэтому нужно подстроиться под стиль нашего чемпионата и более легко побеждать. Сейчас мы победили – это главное. Футболисты достаточно утомлены после игры с «Генком». Естественно, это сказывалось, потому что наша фишка – скорость. Когда мы включаем скорость, любому сопернику сложно противостоять нам. Поэтому, когда играешь в таком режиме, нужно распределять усилия, в основном физические, потому что физически очень сложно играть фактически каждые три дня.

– «Шахтер» провел четыре матча в чемпионате Украины и два – в квалификации Лиги чемпионов. Насколько изменилась игра команды по сравнению с прошлым сезоном?

– Считаю, на 60–70% она поменялась. Сегодня явно видна идея главного тренера. Футболисты пытаются следовать этой идее. Может быть, в некоторых моментах не получается, но это достаточно долгий путь. Научиться играть в футбол, который проповедует наш тренер, достаточно сложно. Его нужно доводить до автоматизма, и каждый футболист должен уметь это делать, независимо от того, играет он в основе или находится на скамейке запасных. Когда мы этого добьемся, думаю, все матчи будут проходить намного легче.

– Следующая игра – с «Монако». Какие ожидания? С каким настроем команда должна отправиться на этот матч?

– С учетом результата с «Металлистом 1925» настрой должен быть хороший. Главное – хорошо отдохнуть, чтобы быть готовыми физически к этому матчу. Игра будет очень сложная, все мы это прекрасно понимаем. «Монако» – очень сильная команда, которая недавно тоже сделала серьезные приобретения. Нужно быть сконцентрированными и играть в футбол, который нравится нашим болельщикам, который проповедует наш тренер и который отвечает нашей философии.