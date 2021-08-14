Шахтер перед Монако провел тренировку и мини-матч

В субботу «Шахтер» провел день восстановления после матча УПЛ против «Металлиста-1925».

Те, кто принимали участие в игре, занимались фитнесом и восстановлением. Для остальных футболистов был организован мини-матч с «Шахтером» U19 – два тайма по 25 минут. В нем приняли участие Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Ефим Конопля, Витао, Артем Бондаренко, Виктор Корниенко, Маркос Антонио, Георгий Судаков, Марлос, Михаил Мудрик, Евгений Коноплянка, Дентиньо и Даниил Сикан. Последний отметился дублем.

Команда пройдет обязательное ПЦР-тестирование перед еврокубковым матчем, а уже в понедельник, 16 августа, отправится в Монако, где состоится поединок плей-офф квалификации Лиги чемпионов с одноименным клубом.

Игра с «Монако» состоится 17 августа, начало в 22:00.