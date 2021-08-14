САБО: «Маркевич обиделся и ушел, поэтому он сборную уже не возглавит»

Специалист – об отставке уже бывшего главы комитета сборных Украины УАФ

  • 14.08.2021 17:19
  • 4011 просмотров
  • 5 комментариев
САБО: «Маркевич обиделся и ушел, поэтому он сборную уже не возглавит»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Бывший главный тренер сборной Украины и киевского «Динамо» Йожеф Сабо поделился мнением о ситуации, возникшей с выбором нового наставника для главной команды страны.

«Мирон Богданович стреляный воробей. Но он уже отказался. О нем уже не стоит говорить. Маркевич обиделся, что не вели с ним переговоры, не было даже предложения. Наверное, он правильно сделал, что ушел в этой ситуации».

Напомним, что 1 августа закончился контракт с УАФ у Андрея Шевченко и его тренерского штаба, их команда впервые в истории вывела сборную Украины в четвертьфинал чемпионата Европы.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(18 голосов)

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Комментарии
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    Анатолий Воробей
      Анатолий Воробей, 14.08.2021 18:41
    0
    Судячи з новини сабу на збірну треба брати. Конкурентів не залишилося
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    kod.75
    online
      kod.75, 14.08.2021 18:08
    +1
    umnuy2, 14.08.2021 17:52
    Чи не тренер.
    За Днепр спасибо но уже 7 лет без работы в 100 летнем возрасте.
    Уже и правила в футболе поменялись)))
    У тебя в голове гвоздик застрял? Какой возраст Маркевича? Он на 6 лет моложе Луческу. Иди к школе готовься, спортсмен мамкин.
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    umnuy2
    online
      umnuy2, 14.08.2021 17:52
    -2
    Ёкарный Бабай, 14.08.2021 17:27
    Судя по всему, Мирона скоро еще и умолять будут возглавить. Там из кандидатов остались только Михайличенко и Блохин Пошла третья неделя как сборная без тренера, профессионализм аж прет.
    Чи не тренер.
    За Днепр спасибо но уже 7 лет без работы в 100 летнем возрасте.
    Уже и правила в футболе поменялись)))
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 14.08.2021 17:42
    +4
    образитися і залишити роботу з з/п 740 тис. грн / міс... оце подушка безпеки у чувака...
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    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 14.08.2021 17:27
    +9
    Судя по всему, Мирона скоро еще и умолять будут возглавить. Там из кандидатов остались только Михайличенко и Блохин Пошла третья неделя как сборная без тренера, профессионализм аж прет.
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