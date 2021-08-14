САБО: «Маркевич обиделся и ушел, поэтому он сборную уже не возглавит»

Бывший главный тренер сборной Украины и киевского «Динамо» Йожеф Сабо поделился мнением о ситуации, возникшей с выбором нового наставника для главной команды страны.
«Мирон Богданович стреляный воробей. Но он уже отказался. О нем уже не стоит говорить. Маркевич обиделся, что не вели с ним переговоры, не было даже предложения. Наверное, он правильно сделал, что ушел в этой ситуации».
Напомним, что 1 августа закончился контракт с УАФ у Андрея Шевченко и его тренерского штаба, их команда впервые в истории вывела сборную Украины в четвертьфинал чемпионата Европы.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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За Днепр спасибо но уже 7 лет без работы в 100 летнем возрасте.
Уже и правила в футболе поменялись)))
За Днепр спасибо но уже 7 лет без работы в 100 летнем возрасте.
Уже и правила в футболе поменялись)))
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